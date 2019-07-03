親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

深海慘案：俄軍「特種潛艇」巴倫支海神秘起火14死

考完對答案！108指考 歷史科試題與解答（含非選）

睽違17年兩岸宗教直航會香 澎湖天后宮啟航

2019-07-03 11:37中央社 澎湖縣3日電

睽違17年後，澎湖與中國大陸泉州天后宮的兩岸宗教直航會香在今天重啟，會香專船－雲豹輪在風雨中駛往泉州石井港後，將展開為期4天3夜的兩岸宗教會香交流活動。

這次的宗教直航會香，仍由澎湖天后宮擔綱，由「金面二媽」領軍前往，澎湖縣長賴峰偉清晨依循傳統祀典科儀後，恭請媽祖與眾神尊登船。

澎湖天后宮主委蔡光明、澎湖在地10餘座宮廟代表及地方人士約500多人一同前往，預計在中午可抵達，泉州方面將有盛大的歡迎儀式。

澎湖縣政府指出，澎湖地區今天受到低壓帶影響，有陣雨或雷雨，平均風速4至6級，最大陣風達9級，澎湖的海上交通大都停航，但宗教直航的專船，在媽祖的庇佑下於風雨中出航。

宗教直航專船抵達後，會香團在中國大陸的4天活動中，將分別前往泉州天后宮、開元寺、南少林寺等宮廟參訪；6日中午將原船駛返澎湖，屆時將有泉州天后宮等50餘名信眾隨船前來會香交流。

澎湖縣政府表示，國民政府遷台後，兩岸宗教首次直航是在民國91年7月23日，當時由澎湖天后宮租用民間的超級星客輪首航泉州天后宮，進行3天2夜的會香交流，當時正是賴峰偉擔任縣長；時隔17年，賴峰偉再度擔任縣長，澎湖與大陸宗教直航再度啟動。

澎湖天后宮賴峰偉

相關新聞

台灣前輩畫家詹浮雲過世享壽93 藝術界不捨

2019-07-03 09:13

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

高市國土計畫 7成陸地保育區

2019-07-02 23:42

大八飯店停業 待投資者接手

2019-07-02 23:41

高市議會第二次定期會 聽氣爆等專案報告

2019-07-02 23:40

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

全國第1個縣市專館 屏東農產專館「郵」夠讚

2019-07-02 22:46

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

擔心降雨出現落石 茂林情人谷封閉至11月30日

2019-07-02 19:14

養雞場再惹議 民代到屏東縣政府送「誠實豆沙包」

2019-07-02 18:47

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

高雄大八飯店宣布停業 150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

屏東龍捲風災損安遷救助 違法建築不能申請

2019-07-02 15:35

韓國瑜團隊首次編列總預算 市議會9月24到12月12日審查

2019-07-02 13:09

屏東龍捲風災後重建 縣府啟動安遷救助

2019-07-02 12:05

郵政商城屏東館率先營運 屏東好物郵差送達

2019-07-02 11:38

高雄市上半年空品良好比率首破7成 努力擺脫吊車尾

2019-07-02 10:07

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高雄大八飯店宣布停業 150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

影／IG打卡熱點！朝聖宜蘭新祕境

2019-07-02 18:27

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

國民黨台南立委初選顏東義退出 黨部強硬回應

2019-07-02 13:44

養雞場設在長照中心旁 水林鄉民抗爭到底

2019-07-02 13:45

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

屏東龍捲風災損安遷救助 違法建築不能申請

2019-07-02 15:35

新月沙灣音樂嘉年華周五登場 饒舌天團玖壹壹壓軸唱

2019-07-02 13:51

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

高雄市推遊程卡「77」？ 潘恒旭：豐簡由人任君選擇

2019-07-02 16:28

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼　

2019-07-02 15:45

嘉義空氣品質佳 陳澄波畫作平地遠眺玉山景色再現

2019-07-02 20:00

親屬逝世辦後事好傷心 新竹戶所一站通服務好貼心

2019-07-02 13:58

清泉溫泉剛開幕就被裁罰勒令停業 五峰鄉長不滿提訴願

2019-07-02 17:00

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

滿州「豆桑的菜園」好療癒 獲文化景觀建築圓冶獎肯定

2019-07-02 18:51

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

屏東龍捲風10分鐘 農作物損失逾2千萬

2019-07-02 18:45

嗨翻了！桃園民族公園戲水池開噴 孩子打赤膊玩水消暑

2019-07-02 14:41

大巨蛋疑偷跑？北市府現勘結果：沒違規

2019-07-02 16:07

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

麻豆3寺廟及私人捐4艘小型膠筏 展現社區自主防災

2019-07-02 12:45

五泰輕軌機廠、路線會癱瘓交通？ 上百名居民怒：滾出泰山

2019-07-02 18:22

栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49

養雞場再惹議 民代到屏東縣政府送「誠實豆沙包」

2019-07-02 18:47

大八飯店停業 待投資者接手

2019-07-02 23:41

前鄉長批崁頭厝垃圾臭 現任回擊：你留下2千噸垃圾

2019-07-02 14:17

墾丁最貴的沙灘車體驗 遇溪水暴漲求救各罰3000元

2019-07-02 19:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top