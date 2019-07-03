台灣前輩畫家詹浮雲過世享壽93 藝術界不捨

2019-07-03 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台灣前輩畫家、台灣藝術研究院資深院士詹浮雲，7月2日8點20分衰老過世，享壽93歲。

詹浮雲原名為詹德發，1947年二二八事件爆發後，詹浮雲因為到恩師陳澄波靈前祭拜而受牽連，感悟生死如浮雲般飄忽不定，而以「詹浮雲」為名行世。

詹浮雲1927年出生於嘉義市，自幼展現繪畫天賦，並師從台灣油彩第一人陳澄波及台展三少年的林玉山，在兩位大師的啟蒙下，開啟了燦爛的藝術創作道路。除為台陽美展得獎常客，更參加省展（台灣省全省美術展覽會）獲主席獎多達14次，是這項展覽中獲獎紀錄最多的藝術家，並是台灣僅存的日本帝展多次獲獎者。

行政院顧問、台灣藝術研究院院長林富男表示，詹老師對台灣美術史發展貢獻良多，在高齡之際仍義不容辭地允諾擔任院士與評審委員。 他並在高雄成立畫室，培育美術人才，拉拔有天分的年輕學子，將自己的力量透過教育不斷延續。