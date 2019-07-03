暑假到高雄農村打工 有機會獲蘋果筆電

2019-07-03 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府農業局為紓緩農村缺工，解決農民即時人力需求，成立「高雄市農務即時人力需求媒合平台」，鼓勵農場主與學生多利用人力活化平台，今年度推出「好農無限+ 神器帶回家」活動，即日起至11月15日止，利用這個平台徵工、從事農業打工的農場主與學生，都有機會抽中MacBook與電動式農地搬運車。

高雄市農業局說，這項計畫從2年前開辦，透過建置「好農無限+」平台的官方網站及Line@在校園推廣，累積數千名打工臨時人力資料庫，利用社群工具即時發布，快速媒合的特性，成為高雄地區農民最有效的找工利器。

學生除了個別到農場應徵打工，最受歡迎就是10人成團的一日打工營系列，昨在大樹龍目社區鳳梨園辦理的首場暑期農務打工訓練營，一推出就秒殺額滿，應徵打工的學生從田間的整理、拔草到室內的鳳梨酥加工模具整理，大學生邊做邊學都很賣力。

巴瓈園農場主人許瓈如開心地說，最近下雨草長得特別快，鳳梨園需要人力除草及整理田務，自己實在忙不過來，還好有大學生來幫忙，年輕人反應靈敏學得快，體力又好，真的是農務及時人力的好幫手。

為了讓打工學生農務技能日益精進， 今年首度在流程中加入「農場職人檢定評量」，當天工作結束，就為學生進行農務實作考核，直接給予評等，成為農務打工的資歷認證。

林姓大學生說，到農場打工其實滿有挑戰性的，一天工作下來好有成就感，而且還能參加抽筆電，好康不少。