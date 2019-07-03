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長榮罷工／工會放軟姿態關鍵 來自協商結束前1小時的電話

暑假到高雄農村打工 有機會獲蘋果筆電

2019-07-03 07:37聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府農業局為紓緩農村缺工，解決農民即時人力需求，成立「高雄市農務即時人力需求媒合平台」，鼓勵農場主與學生多利用人力活化平台，今年度推出「好農無限+ 神器帶回家」活動，即日起至11月15日止，利用這個平台徵工、從事農業打工的農場主與學生，都有機會抽中MacBook與電動式農地搬運車。

高雄市農業局說，這項計畫從2年前開辦，透過建置「好農無限+」平台的官方網站及Line@在校園推廣，累積數千名打工臨時人力資料庫，利用社群工具即時發布，快速媒合的特性，成為高雄地區農民最有效的找工利器。

學生除了個別到農場應徵打工，最受歡迎就是10人成團的一日打工營系列，昨在大樹龍目社區鳳梨園辦理的首場暑期農務打工訓練營，一推出就秒殺額滿，應徵打工的學生從田間的整理、拔草到室內的鳳梨酥加工模具整理，大學生邊做邊學都很賣力。

巴瓈園農場主人許瓈如開心地說，最近下雨草長得特別快，鳳梨園需要人力除草及整理田務，自己實在忙不過來，還好有大學生來幫忙，年輕人反應靈敏學得快，體力又好，真的是農務及時人力的好幫手。

為了讓打工學生農務技能日益精進， 今年首度在流程中加入「農場職人檢定評量」，當天工作結束，就為學生進行農務實作考核，直接給予評等，成為農務打工的資歷認證。

林姓大學生說，到農場打工其實滿有挑戰性的，一天工作下來好有成就感，而且還能參加抽筆電，好康不少。

高雄市農業局長吳芳銘說，農務打工訓練營不僅是農務體驗的活動，更希望大學生能學到相關的農務職能，增加一技之長。

高雄市政府農業局為了紓緩農村缺工，成立「高雄市農務即時人力需求媒合平台」，鼓勵農...
高雄市政府農業局為了紓緩農村缺工，成立「高雄市農務即時人力需求媒合平台」，鼓勵農場主與學生多利用人力活化平台。圖／高雄市農業局提供
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高雄市農業局今天在大樹龍目社區鳳梨園辦理的首場暑期農務打工訓練營。圖／高雄市農業...
高雄市農業局今天在大樹龍目社區鳳梨園辦理的首場暑期農務打工訓練營。圖／高雄市農業局提供
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高雄市政府農業局為了紓緩農村缺工，解決農民即時人力需求，成立「高雄市農務即時人力...
高雄市政府農業局為了紓緩農村缺工，解決農民即時人力需求，成立「高雄市農務即時人力需求媒合平台」，鼓勵農場主與學生多利用人力活化平台。圖／高雄市農業局提供
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打工大學生高雄市

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