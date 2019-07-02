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長榮今勞資協商破局 未簽協議罷工繼續

高市大八餐飲暫停營業 勞工事前未被告知

2019-07-02 20:15中央社 高雄2日電

高雄大八餐飲集團，宣布今天起暫停營業。 聯合報系資料照片／記者謝梅芬翻攝
高雄大八餐飲集團，宣布今天起暫停營業。 聯合報系資料照片／記者謝梅芬翻攝
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高雄市生意很好的大八餐飲集團，宣布今天起暫停營業。高雄市政府勞工局今天證實業者已暫停營業，允諾會關注數百名員工生計問題。

由於大八集團無預警暫停營業，多名消費者在晚間用餐時段吃閉門羹，有人表示還有餐券未使用，甚至有些未使用的餐券多達3疊。

對於大八集團臨時暫停營業，勞工局主任秘書皮忠謀說，上月底接獲百餘件勞工申訴，要求資方維持每個月一次性發放薪資，但資方希望改為半個月發放一次方式，目前勞資尚未調解。勞工局說，資方未提出資遣，依規定仍要發給員工薪水

大八餐飲集團副總林啟安今證實，即日起暫停營業，進行盤點與內部組織重整，目前有新投資者表達接手進駐意願，雙方正在接洽中。

依勞工局了解，大八員工日前投訴5月薪水未入帳，經查資方因資金調度周轉問題，片面分月初、月末兩段付薪，引發勞方反彈，最後資方表達誠意，順利調度資金於6月下旬全付到位。不過，資方仍堅持6月薪水能分兩段方式給付，不被員工接受，上週集體申請勞資調解。勞工局緊盯資方的6月薪資能否一次性給付，並儘速展開勞資協商。

皮忠謀指出，截至2日止沒有勞動基準法的問題，已掌握發薪日為7月10日，勞工局會密切關注勞工權益。

至於消費者購買餐券的權益問題，高雄市府消保官殷茂乾受訪表示，消費者可以向業者申請全額退費，如果業者未予退款，請消費者向市府消費者服務中心申訴。

大八餐飲集團在高雄市頗負盛名，具30多年歷史，以日式及自助餐為主，令人意外的是業者宣布自今天起暫停營業，員工受訪表示事前沒有被告知，今天才知道餐廳要暫停營業。大八去年8月也傳出財務危機，後來業者選擇先停業位在四維路的大八日本料理店，繼續苦撐位在博愛店的營運。

大八餐飲集團董事長林輝義於3、4年前業績鼎盛時，分別至台南、台北展店，外界認為疑因錯估北部市場和店租等因素，導致陸續傳出感受資金調度壓力及遲發員工薪水和暫停營業。

勞工局薪水高雄市

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