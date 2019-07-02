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高市國土計畫草案出爐 七成陸地是國土保育區

2019-07-02 20:06聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高市國土計畫預計明年5月上路，市府都發局完成畫設草案，7月底起公開展覽一個月。旗山首場說明會今天舉辦，旗美區土地多數納入國土保育區與農業發展區，六龜溫泉業者與原民區代表擔心未來限制更嚴格，後者建議比照泰雅族以「發展特定區」的概念來操作。

為整合全國國土空間，內政部去年4月公告「全國國土計畫」，高市府有2年時間畫設與整合高市國土計畫。市府都發局已委託專業單位完成全市四大分區畫設草案，今天下午在旗山公所舉辦首場說明會，由都發局長林裕益主持。

規畫單位指出，高市土地分成國土保育、海洋資源、農業發展與城鄉發展四區，全市宜維護農地總量為3.63萬公頃。就陸域而言，國土保育區占70％，分布於那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林、內門等地；農業發展區占14％，分布於美濃、旗山、阿蓮、燕巢、大樹、梓官、永安、彌陀等地。

國土保育區分成四類，觀光業者關心的露營區畫入第二類（環境敏感程度次高），美濃湖周遭、六龜彩蝶谷或月世界風景區屬於第四類（水源保護、風景特色區）；六龜寶來溫泉區則屬城鄉發展區第二類之三（未來辦理重大建設區）。

六龜觀光業者吳崇富說，高屏溪大樹攔河堰影響東高雄發展很大，應納入討論，應多納入地方領袖意見，最好每個鄉鎮都能與辦說明會。另一溫泉業者黃國祥則認為，溫泉區九成土地屬於國有，開發處處受限，希望放寬相關限制。

桃源區鄉代海舒勒表示，肯定《國土計畫法》制定多項有利原民區的規範，但山上土地畫入國土保育區一類或二類，居民擔心日後山坡地農業使用會更嚴苛，建議參考泰雅族鎮西堡及斯馬庫斯，朝原住民族特定區域計畫的方向來處理。

都發局表示，寶來溫泉區畫入城鄉發展區以保持未來發展彈性，原民代表的建議發展特定專用區的概念會納入討論，民眾意見都會納入高雄市國土計畫（草案）規畫參考。

國土分區與分類使用模擬圖。圖／市府都發局提供
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桃源區鄉代會代表海舒勒建議原民區劃設參考泰雅族經驗。記者徐白櫻／攝影
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國土計畫的四大劃設分類。圖／市府都發局提供
國土計畫的四大劃設分類。圖／市府都發局提供
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高雄市都發局完成高雄市國土計畫（草案）7月底將公開展覽，今天下午舉辦首場旗山說明...
高雄市都發局完成高雄市國土計畫（草案）7月底將公開展覽，今天下午舉辦首場旗山說明會，關心此議題的地方人士出席踴躍。記者徐白櫻／攝影
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