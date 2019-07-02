高市國土計畫草案出爐 七成陸地是國土保育區

2019-07-02 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高市國土計畫預計明年5月上路，市府都發局完成畫設草案，7月底起公開展覽一個月。旗山首場說明會今天舉辦，旗美區土地多數納入國土保育區與農業發展區，六龜溫泉業者與原民區代表擔心未來限制更嚴格，後者建議比照泰雅族以「發展特定區」的概念來操作。

為整合全國國土空間，內政部去年4月公告「全國國土計畫」，高市府有2年時間畫設與整合高市國土計畫。市府都發局已委託專業單位完成全市四大分區畫設草案，今天下午在旗山公所舉辦首場說明會，由都發局長林裕益主持。

規畫單位指出，高市土地分成國土保育、海洋資源、農業發展與城鄉發展四區，全市宜維護農地總量為3.63萬公頃。就陸域而言，國土保育區占70％，分布於那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林、內門等地；農業發展區占14％，分布於美濃、旗山、阿蓮、燕巢、大樹、梓官、永安、彌陀等地。

國土保育區分成四類，觀光業者關心的露營區畫入第二類（環境敏感程度次高），美濃湖周遭、六龜彩蝶谷或月世界風景區屬於第四類（水源保護、風景特色區）；六龜寶來溫泉區則屬城鄉發展區第二類之三（未來辦理重大建設區）。

六龜觀光業者吳崇富說，高屏溪大樹攔河堰影響東高雄發展很大，應納入討論，應多納入地方領袖意見，最好每個鄉鎮都能與辦說明會。另一溫泉業者黃國祥則認為，溫泉區九成土地屬於國有，開發處處受限，希望放寬相關限制。

桃源區鄉代海舒勒表示，肯定《國土計畫法》制定多項有利原民區的規範，但山上土地畫入國土保育區一類或二類，居民擔心日後山坡地農業使用會更嚴苛，建議參考泰雅族鎮西堡及斯馬庫斯，朝原住民族特定區域計畫的方向來處理。