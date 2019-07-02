擔心降雨出現落石 茂林情人谷封閉至11月30日

2019-07-02 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



茂林情人谷瀑布是夏日消暑景點，不過受近日氣候多雨影響，山區土石鬆動易出現落石，茂管處公告暫停開放。茂林區公所解釋，屏東大津瀑布落石傷人，意外發生後全面安檢，情人谷邊坡土石滑動，另有上方步道施工，擔心汛期影響遊客安全，即日起封閉至11月30日止，不建議遊客入內遊玩。

茂林山區擁有壯闊山水，多納高空吊橋、羅木斯吊橋、姿沙里沙里步道與龍頭山、蛇頭山等景點吸引人。為尋求夏日清涼，情人谷瀑布在假日更是吸引眾多遊客，第一、第二層瀑布戲水人潮眾多。

魯凱族語將情人谷稱為「吐拔魯」，吊橋跨越濁口溪兩岸，經過吊橋沿步道上行約10分鐘路程可到達瀑布區，由下往上共有五層瀑布，僅能由一旁階梯步道到第二層，其餘瀑布路徑不明顯。

情人谷瀑布是夏日消暑勝地，近日遊客卻發現情人谷張貼封閉告示，不讓遊客進入。茂林國家風景區管理處指出，情人谷因邊坡土石滑動及鋼便橋護欄傾斜，擔心汛期會影響遊客安全，所以6月底對外公告，預計封閉至11月30日。