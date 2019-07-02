滿州「豆桑的菜園」好療癒 獲文化景觀建築圓冶獎肯定

2019-07-02 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣滿州鄉永靖村是個傳統農村聚落，社區4年前導入具環責任感的生態旅遊後，隨著人口不斷流失而疏離的人際關係出現轉變，在地社區規畫師韓麗華、林慶富去年再攜手長者，將溪邊一塊荒廢野菜園重建為社區人共享的天然菜園，命名「豆桑的菜園」，給人心情療癒感的優美景觀和重現農業社會的分享美德，今年獲文化景觀類建築圓冶獎肯定。

「傳統農村濃濃的人情味，隨著時代改變出現變化，農閒時串門子、分享農獲，今日已少見！」永靖社區發展協會前理事長潘萍水說，永靖村是個不到千人的農村聚落，和其他農村同樣面臨青壯流失的問題，人際關係也變得冷漠；4年前導入生態旅遊，讓暮氣沉沉的社區展現蓬勃朝氣，從社區資源調查、地導覽解說員培訓到營運，帶領遊客走進大自然、說家鄉故事，看見在地人文之美，榮耀感油然而生，但總覺只有部分人動了起來，還少了什麼。

「『豆桑的菜園』不僅要找回昔日農村樂的場景，也是體現農村共享經濟的概念！」任教恆春國小的韓麗華也是社區規畫師，她說，在地母語教師劉秀貴住處溪邊有塊荒廢已久的野菜園，她向理事長林慶富、劉秀貴提出重建野菜的想法，讓村中長輩來此回憶當年一起引水種菜的甘苦時光，菜園收成由長輩處理和分享，進而納入生態旅遊遊程，遊客在野菜園體驗農村生活、用在地夯土自製的土灶窯烤披蕯、在茄苳苳老樹下聽故事，一拍即合。