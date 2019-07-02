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滿州「豆桑的菜園」好療癒 獲文化景觀建築圓冶獎肯定

2019-07-02 18:51聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣滿州鄉永靖村是個傳統農村聚落，社區4年前導入具環責任感的生態旅遊後，隨著人口不斷流失而疏離的人際關係出現轉變，在地社區規畫師韓麗華、林慶富去年再攜手長者，將溪邊一塊荒廢野菜園重建為社區人共享的天然菜園，命名「豆桑的菜園」，給人心情療癒感的優美景觀和重現農業社會的分享美德，今年獲文化景觀類建築圓冶獎肯定。

「傳統農村濃濃的人情味，隨著時代改變出現變化，農閒時串門子、分享農獲，今日已少見！」永靖社區發展協會前理事長潘萍水說，永靖村是個不到千人的農村聚落，和其他農村同樣面臨青壯流失的問題，人際關係也變得冷漠；4年前導入生態旅遊，讓暮氣沉沉的社區展現蓬勃朝氣，從社區資源調查、地導覽解說員培訓到營運，帶領遊客走進大自然、說家鄉故事，看見在地人文之美，榮耀感油然而生，但總覺只有部分人動了起來，還少了什麼。

「『豆桑的菜園』不僅要找回昔日農村樂的場景，也是體現農村共享經濟的概念！」任教恆春國小的韓麗華也是社區規畫師，她說，在地母語教師劉秀貴住處溪邊有塊荒廢已久的野菜園，她向理事長林慶富、劉秀貴提出重建野菜的想法，讓村中長輩來此回憶當年一起引水種菜的甘苦時光，菜園收成由長輩處理和分享，進而納入生態旅遊遊程，遊客在野菜園體驗農村生活、用在地夯土自製的土灶窯烤披蕯、在茄苳苳老樹下聽故事，一拍即合。

「得知獲獎，只差沒放鞭炮！」林慶富說，永靖社區是滿州鄉的門面，自然與人文資源豐厚，有七孔瀑布、海角七號茂伯的家、草原景觀和農村生活景觀等，還有融合恆春民謠和多元族群音樂曲調孕育出特有的滿州民謠文化，藉由生態旅遊讓外界看見，「豆桑的菜園」更有感恩土地和懷念惜福的深層意涵，不僅保護在地自然與人文資源，凝聚社區共識，讓居民彼此間更緊密地生活，又可創造就業機會，增加收入。

屏東縣滿州鄉永靖村「豆桑的菜園」獲文化景觀類建築圓冶獎肯定，在地社區規劃師韓麗華...
屏東縣滿州鄉永靖村「豆桑的菜園」獲文化景觀類建築圓冶獎肯定，在地社區規劃師韓麗華（右）北上領獎後與副總統陳建仁合影。圖／永靖社區提供
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屏東縣滿州鄉永靖村將溪邊一塊荒廢野菜園重建為社區人共享的天然菜園，取名「豆桑的菜...
屏東縣滿州鄉永靖村將溪邊一塊荒廢野菜園重建為社區人共享的天然菜園，取名「豆桑的菜園」，給人心情療癒感的優美景觀和重現農業社會的分享美德，今年獲文化景觀類建築圓冶獎肯定。圖／永靖社區提供
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屏東縣滿州鄉永靖村「豆桑的菜園」獲文化景觀類建築圓冶獎肯定，社區理事長林慶富（左...
屏東縣滿州鄉永靖村「豆桑的菜園」獲文化景觀類建築圓冶獎肯定，社區理事長林慶富（左三起）、社區規劃師韓麗華和提供菜園土地的劉秀貴（右），與社居居民分享得獎喜悅。圖／永靖社區提供
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屏東縣滿州鄉永靖村將溪邊一塊荒廢野菜園重建為社區人共享的天然菜園，取名「豆桑的菜...
屏東縣滿州鄉永靖村將溪邊一塊荒廢野菜園重建為社區人共享的天然菜園，取名「豆桑的菜園」，給人心情療癒感的優美景觀和重現農業社會的分享美德，今年獲文化景觀類建築圓冶獎肯定。圖／永靖社區提供
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屏東縣滿州鄉永靖村將溪邊一塊荒廢野菜園重建為社區人共享的天然菜園，取名「豆桑的菜園」，給人心情療癒感的優美景觀和重現農業社會的分享美德，今年獲文化景觀類建築圓冶獎肯定。圖／永靖社區提供
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屏東縣滿州鄉永靖村將溪邊一塊荒廢野菜園重建為社區人共享的天然菜園，取名「豆桑的菜園」，給人心情療癒感的優美景觀和重現農業社會的分享美德，今年獲文化景觀類建築圓冶獎肯定。圖／永靖社區提供
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