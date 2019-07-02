親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市大八飯店董事長林輝義從鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，經營餐飲39餘年，樂於行...
高雄市大八飯店董事長林輝義從鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，經營餐飲39餘年，樂於行善，大八餐飲集團30周年慶時還曾祭出30萬元現金抽獎。圖／報系資料照片
分享
高雄市擁有近40年歷史的大八飯店今天傳出停業，董事長林輝義從鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，經營餐飲39餘年，樂於行善，早年曾安排許多弱勢家庭小朋友來大八飯店用餐。

林輝義30多年前自鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，先在民生路開店，後移到四維路開起日式料理庭園餐廳，當時業界少見，因而一砲而紅，林輝義接著又在博愛路開大八海鮮自助餐、飲茶吃到飽，一心一意都在思考把最好吃的料理與消費者分享。

因為林輝義用心做菜，大八飯店一度在高雄人的心目中是最好吃的海鮮自助餐之一，和漢來飯店的海港自助餐遙相上下，也有不少輕熟女說，從小就吃大八的菜長大，獨到的經營理念與手法，讓他在餐飲業闖出一片天。

大八餐飲機構以澎派的海產自助料理和飲茶吃到飽在港都闖出名號，尤其海鮮自助餐，每到用餐時都是大排長龍，沒有提早訂，根本排不到座位。

生意好之餘，林輝義不忘回饋社會，在大八的自助餐廳推出敬老專案，65歲以上7折，80歲以上對折，逾90歲吃免錢。林輝義還經常到社區，安排弱勢小朋友到餐廳吃飯。篤信基督教的林輝義，也不忘投入公益慈善事業，促成巡守志工協會成立，嘉惠地方。

然而在三、四年前，林輝義在高雄生意鼎盛時期，決定拓展店面，分別到台南、台北市開店，可惜，錯估北部店面租金貴，餐飲市場競爭大，最近2年來漸感資金調度困難，北部及台南的店陸續收了，全心顧高雄的店，但由於財務依然未轉好，今年5月傳出遲發員工薪水，如今再因發不出6月薪水，今天宣布暫停營業，讓許多高雄人感嘆不已。

高雄市大八飯店董事長林輝義從鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，經營餐飲39餘年，樂於行...
高雄市大八飯店董事長林輝義從鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，經營餐飲39餘年，樂於行善。圖／報系資料照片
分享
高雄市大八飯店董事長林輝義（右一）從鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，經營餐飲39餘年...
高雄市大八飯店董事長林輝義（右一）從鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，經營餐飲39餘年，樂於行善，常在餐廳裡與顧客互動。圖／報系資料照片
分享

薪水吃到飽日本料理

相關新聞

高雄大八飯店宣布停業 150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

屏東龍捲風災損安遷救助 違法建築不能申請

2019-07-02 15:35

擔心降雨出現落石 茂林情人谷封閉至11月30日

2019-07-02 19:14

養雞場再惹議 民代到屏東縣政府送「誠實豆沙包」

2019-07-02 18:47

韓國瑜團隊首次編列總預算 市議會9月24到12月12日審查

2019-07-02 13:09

屏東龍捲風災後重建 縣府啟動安遷救助

2019-07-02 12:05

郵政商城屏東館率先營運 屏東好物郵差送達

2019-07-02 11:38

高雄市上半年空品良好比率首破7成 努力擺脫吊車尾

2019-07-02 10:07

暌違5年 兩岸電影展移師高雄

2019-07-01 23:24

高雄拚郵輪產業鏈 爭取就地補給

2019-07-01 23:18

屏陸上龍捲風 貨車捲入民宅

2019-07-01 22:55

遊藤枝撲空 汛期過後再開放

2019-07-01 22:53

屏市2大圖書館整修 消暑無處去

2019-07-01 22:52

影／屏縣龍捲風捲3.5噸貨車進民宅撞傷2人 逾7千戶停電

2019-07-01 21:03

熄燈66年燈塔復燈告慰父親 烏坵大嬸最感謝基隆這個人

2019-07-01 19:38

韓國瑜下達韓粉觀光動員令 來高雄玩有優惠

2019-07-01 19:30

兩岸電影展首度移師高雄 韓國瑜：好電影人才一起分享

2019-07-01 19:29

屏東林邊及南州發生龍捲風 7400多戶斷電

2019-07-01 19:07

遊客出遊藤枝撲空 林務局：汛期過後公告開園期程

2019-07-01 18:14

主打星空生態 小墾丁國際天文生態營讓香港師生驚豔了

2019-07-01 18:11

影╱屋頂掀、車朝天 陸龍捲肆虐屏東林邊南州

2019-07-01 18:11

影╱嚇死人！對流旺盛 屏東林邊竟刮起龍捲風

2019-07-01 16:46

高雄到新北徵才 「北漂返鄉」35K起跳

2019-07-01 16:16

不惜賣2房做公益！ 屏東阿嬤希望韓總、郭董來看看她

2019-07-01 14:29

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

高雄大八飯店宣布停業 150多名員工訝異但也無奈

2019-07-02 16:50

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

只有2個月！宜蘭山泉水游泳池開放 全票只要50元

2019-07-02 13:10

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

拚公車運量！台中免費公車補助改回按人次計費

2019-07-01 19:50

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

影／屏縣龍捲風捲3.5噸貨車進民宅撞傷2人 逾7千戶停電

2019-07-01 21:03

影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15

雲林縣推動黑水虻去化廚餘 口湖鄉最先做也最成功

2019-07-01 19:58

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59

國民黨台南立委初選顏東義退出 黨部強硬回應

2019-07-02 13:44

影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

養雞場設在長照中心旁 水林鄉民抗爭到底

2019-07-02 13:45

高雄市上半年空品良好比率首破7成 努力擺脫吊車尾

2019-07-02 10:07

暖心傳奇布袋鎮前鎮代車禍身亡 自創舉牌抗議成為歷史

2019-07-02 11:23

遊藤枝撲空 汛期過後再開放

2019-07-01 22:53

首度列入台南芒果節巡迴場地 官田拚「第二春」盛況

2019-07-01 19:54

比臉大的「尊梨」上市 邀你來遊苗栗大湖好山好水

2019-07-02 07:47

屏東龍捲風災損安遷救助 違法建築不能申請

2019-07-02 15:35

卸公職重返伴唱機本業 金嗓董座：永遠要知道下一步

2019-07-02 10:28

黑水虻吃廚餘 垃圾變黃金

2019-07-01 23:15

高雄市推遊程卡「77」？ 潘恒旭：豐簡由人任君選擇

2019-07-02 16:28

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

北市「單一且自住」房屋稅降 擬加碼降地價稅

2019-07-01 23:48

親屬逝世辦後事好傷心 新竹戶所一站通服務好貼心

2019-07-02 13:58

大巨蛋疑偷跑？北市府現勘結果：沒違規

2019-07-02 16:07

暑假不愁沒地方玩水！古坑鄉立游泳池2個月免費開放

2019-07-02 12:04

惡劣！新北與桃園垃圾往宜蘭倒 疑內神通外鬼　

2019-07-02 15:45

清泉溫泉剛開幕就被裁罰勒令停業 五峰鄉長不滿提訴願

2019-07-02 17:00

三義賞百合 免費開放到周日

2019-07-01 23:59

嗨翻了！桃園民族公園戲水池開噴 孩子打赤膊玩水消暑

2019-07-02 14:41

台中大砍中火生煤量 再祭出7個月空汙季管制

2019-07-02 10:58

新月沙灣音樂嘉年華周五登場 饒舌天團玖壹壹壓軸唱

2019-07-02 13:51

栽培「情人的眼淚」 花蓮農改場發現不織布上長最好

2019-07-02 13:49

屏陸上龍捲風 貨車捲入民宅

2019-07-01 22:55

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

屏東發生龍捲風 氣象局：中尺度對流發展旺盛

2019-07-01 19:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top