大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快
高雄市擁有近40年歷史的大八飯店今天傳出停業，董事長林輝義從鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，經營餐飲39餘年，樂於行善，早年曾安排許多弱勢家庭小朋友來大八飯店用餐。
林輝義30多年前自鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，先在民生路開店，後移到四維路開起日式料理庭園餐廳，當時業界少見，因而一砲而紅，林輝義接著又在博愛路開大八海鮮自助餐、飲茶吃到飽，一心一意都在思考把最好吃的料理與消費者分享。
因為林輝義用心做菜，大八飯店一度在高雄人的心目中是最好吃的海鮮自助餐之一，和漢來飯店的海港自助餐遙相上下，也有不少輕熟女說，從小就吃大八的菜長大，獨到的經營理念與手法，讓他在餐飲業闖出一片天。
大八餐飲機構以澎派的海產自助料理和飲茶吃到飽在港都闖出名號，尤其海鮮自助餐，每到用餐時都是大排長龍，沒有提早訂，根本排不到座位。
生意好之餘，林輝義不忘回饋社會，在大八的自助餐廳推出敬老專案，65歲以上7折，80歲以上對折，逾90歲吃免錢。林輝義還經常到社區，安排弱勢小朋友到餐廳吃飯。篤信基督教的林輝義，也不忘投入公益慈善事業，促成巡守志工協會成立，嘉惠地方。
然而在三、四年前，林輝義在高雄生意鼎盛時期，決定拓展店面，分別到台南、台北市開店，可惜，錯估北部店面租金貴，餐飲市場競爭大，最近2年來漸感資金調度困難，北部及台南的店陸續收了，全心顧高雄的店，但由於財務依然未轉好，今年5月傳出遲發員工薪水，如今再因發不出6月薪水，今天宣布暫停營業，讓許多高雄人感嘆不已。
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