大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市大八飯店董事長林輝義從鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，經營餐飲39餘年，樂於行善，大八餐飲集團30周年慶時還曾祭出30萬元現金抽獎。圖／報系資料照片 分享 facebook 高雄市擁有近40年歷史的大八飯店今天傳出停業，董事長林輝義從鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，經營餐飲39餘年，樂於行善，早年曾安排許多弱勢家庭小朋友來大八飯店用餐。

林輝義30多年前自鋼鐵業務員跳槽開日本料理店，先在民生路開店，後移到四維路開起日式料理庭園餐廳，當時業界少見，因而一砲而紅，林輝義接著又在博愛路開大八海鮮自助餐、飲茶吃到飽，一心一意都在思考把最好吃的料理與消費者分享。

因為林輝義用心做菜，大八飯店一度在高雄人的心目中是最好吃的海鮮自助餐之一，和漢來飯店的海港自助餐遙相上下，也有不少輕熟女說，從小就吃大八的菜長大，獨到的經營理念與手法，讓他在餐飲業闖出一片天。

大八餐飲機構以澎派的海產自助料理和飲茶吃到飽在港都闖出名號，尤其海鮮自助餐，每到用餐時都是大排長龍，沒有提早訂，根本排不到座位。

生意好之餘，林輝義不忘回饋社會，在大八的自助餐廳推出敬老專案，65歲以上7折，80歲以上對折，逾90歲吃免錢。林輝義還經常到社區，安排弱勢小朋友到餐廳吃飯。篤信基督教的林輝義，也不忘投入公益慈善事業，促成巡守志工協會成立，嘉惠地方。