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東港黑鮪捕獲量成長近2成 漁會感謝海巡護漁

2019-07-02 18:27中央社 屏東縣2日電

屏東東港黑鮪魚季昨天結束，海巡署艦隊分署長謝慶欽今天率隊到東港區漁會討論今年護漁執行成效，區漁會理事長陳瑞龍表示，今年黑鮪魚捕獲量成長近兩成，感謝海巡人員護漁。

謝慶欽率領第7巡防區指揮部、高雄第5海巡隊及恆春第14海巡隊等幹部到東港區漁會，與陳瑞龍及漁會總幹事林漢丑、理事蕭文明等人，討論今年黑鮪魚季的護漁成效。

陳瑞龍表示，今年黑鮪魚季共捕獲1207尾黑鮪魚，比去年同期增加188尾，成長約近兩成，總重量多了2萬6000公斤，感謝海巡人員護漁。漁會並致贈感謝狀。

也是漁民的區漁會理事蕭文明說，6月初他通報有越南籍漁船越界到台灣東南方海域非法捕魚，越船採用集魚燈這樣不友善漁法，會使魚眼爆掉，使台灣漁民捕不到魚，海巡署馬上調派艦艇前往，成功扣押越船裁罰新台幣100萬元，此後東南方海域就沒見到越籍漁船。

蕭文明又說，後來越南籍漁船改往西南方海域，海巡艦接著追緝搜尋兩天沒有發現越船，「海上快打艦隊」讓越船聞風喪膽，漁民朋友大力讚許。

「台灣漁船到哪裡，護漁就到哪裡」謝慶欽表示，海巡署執行護漁任務，全年無休，今年黑鮪漁汛期，6月8日起海巡署擴大南方海域威力掃蕩勤務，調派台東艦、花蓮艦和台南艦，配備6噸警備小艇，搭配適合登檢扣押的100噸小型艦，組成大、小型艦隊編組分工，強力取締非法越界捕魚的漁船，讓漁民能安心捕魚。

海巡署護漁黑鮪魚

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