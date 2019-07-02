影／龍捲風襲屏東 不到10分鐘災損估數千萬

2019-07-02 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東沿海昨天下午因對流旺盛出現陸上型龍捲風，短短不到10分鐘，時速破百公里的龍捲風重創林邊鄉鎮安村和南州萬華村，居民今早忙著清理家園，國軍下午派兵協助災害復原，縣府也請民眾先拍照存證，30日內向鄉公所申請救助；經初步調查，兩鄉合計近百戶民宅和農舍有程度不等受損，農地逾百頃田，其中蓮霧園占八成，災損高達數千萬元。

林邊鄉公所從建築物遭破壞程度的判斷，發現從林邊生成後，往南州方向行進，破壞力驚人，不只路樹和蓮霧樹被連根拔起，諸多電桿也被吹倒，當地一度電力中斷，最高受影響戶數7468戶，經台電公司派員搶修，晚上11時全部復電；縣長潘孟安晚上也趕抵現場勘災並到醫院慰問2名傷者，指示各單位全力協助搶修，另符合災害安遷救助，從寬從速辦理，以最快速度讓民眾恢復生活秩序。

經初步調查，林邊鄉有11棟民宅及加油站、5輛車受損，數十戶門窗輕微損傷，還有1輛3.5噸貨車被被捲進民宅，南州鄉有3棟民宅鐵皮受損、5輛車受損，輕微損傷約20戶，暫無人員無安置需求；農地方面，南州、林邊2鄉有逾百公頃的農損，光是蓮霧就已達85公頃，另有13公頃的香蕉及3公頃的椰子。

縣府農業處指出，農損部分仍持續統計中，明天排定到南州勘災，其中蓮霧占八成，因目前是農友的疏枝期，明年產量是否會受影響尚待觀察，縣府將向中央爭取合天然災害補助。