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綠委齊聚力推屏東在地水果

2019-07-02 11:27聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

民進黨立委鍾佳濱、周春米等委員上午在立法院康園前廣場舉行「香約屏東陽光果味」記者會，一起推廣屏東在地水果。

民進黨立委鍾佳濱（左五）、周春米等委員上午在立法院康園前廣場舉行「香約屏東陽光果...
民進黨立委鍾佳濱（左五）、周春米等委員上午在立法院康園前廣場舉行「香約屏東陽光果味」記者會，一起推廣屏東水果。記者曾學仁／攝影
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民進黨立委鍾佳濱（左四）、周春米等委員上午在立法院康園前廣場舉行「香約屏東陽光果...
民進黨立委鍾佳濱（左四）、周春米等委員上午在立法院康園前廣場舉行「香約屏東陽光果味」記者會，一起推廣屏東水果。記者曾學仁／攝影
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民進黨立法院鍾佳濱

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