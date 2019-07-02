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高雄市上半年空品良好比率首破7成 努力擺脫吊車尾

2019-07-02 10:07聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市環保局統計，108上半年空氣品質良好比例首度突破7成。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局統計，108上半年空氣品質良好比例首度突破7成。記者徐如宜／攝影
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高雄市環保局統計，108年上半年多項指標顯示空氣品質明顯改善，空氣品質良好比例（AQI≦100的站日數比例）達71.7%，相較於歷年同期首度突破7成。另細懸浮微粒PM2.5標準檢測方法監測的平均值為每立方米24.3微克，較去年同期25.7微克減少5.4%；二氧化硫也從3.75ppb降至2.95ppb，大幅下降21.3%，特別是小港測站減量45.3%更是全國最高。

環保局空噪科長黃家俊表示，今年初高雄市陸續啟動多項「重拳」改善措施，包括興達電廠冬季停機減煤、高雄港船舶全面限用含硫份0.5%以下燃料油、加強電弧爐稽查、推動鍋爐油改氣等措施，讓硫氧化物大幅減少，PM2.5也隨之改善。

由高雄市第一季工廠空汙費申報排放量來看，比起107年第一季，硫氧化物減少了16.3%、氮氧化物減少10.8%、揮發性有機物減少了8.3%，汙染確如預期降低。

高雄市環保局長袁中新表示，距離完全解決空汙問題的目標尚有一段距離，環保局會更加努力，也希望中央儘速核准高雄市電力設施加嚴標準、公私場所限用含硫份小於0.3%燃料油等措施，以便這些法規能在下半年順利上路。未來也會在「實質減量、優化管理」的原則下，持續加強並推出新政策，逐步達成各階段改善目標，希望高雄市下半年的空氣比上半年更好。

高雄市環保局統計，108上半年空氣品質良好比例首度突破7成。記者徐如宜／翻攝
高雄市環保局統計，108上半年空氣品質良好比例首度突破7成。記者徐如宜／翻攝
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高雄市PM2.5空氣品質

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