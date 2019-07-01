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屏陸上龍捲風 貨車捲入民宅

2019-07-01 22:55聯合報 記者江國豪／屏東縣報導

屏東縣林邊、南州鄉發生陸上龍捲風，許多鐵皮屋頂、雨遮被吹翻，街頭相當凌亂。 記者...
屏東縣林邊、南州鄉發生陸上龍捲風，許多鐵皮屋頂、雨遮被吹翻，街頭相當凌亂。 記者江國豪／攝影
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屏東沿海昨天下午因為對流旺盛，驚傳陸上龍捲風，林邊鄉鎮安村、南州鄉萬華村一帶受創嚴重，住家鐵皮屋頂、遮雨棚被吹壞，路邊車輛也被吹翻，街頭一片凌亂。突如其來的龍捲風造成7000多戶停電，晚間6點才陸續恢復供電。

縣府統計，林邊鄉有11戶民宅鐵皮、5輛車受損，數十戶門窗等輕微損傷，有一輛3.5噸貨車被捲進民宅，造成2人受傷。另，南州鄉有3戶民宅鐵皮、5輛車受損，有20多戶住宅輕微損傷。

龍捲風威力驚人，恐怖情節宛如電影，街頭滿目瘡痍，有店家招牌毀損、住家鐵捲門被吹歪、磚砌矮牆倒塌，還有洗衣機被吹到路中央，倒塌的電線桿、飛落的鐵皮砸中不少車輛。

「沒看過這麼可怕的龍捲風！」林姓目擊者說，當時聽到屋外刮起大風，出門查看發現龍捲風已經形成，相當嚇人。

恆春氣象站主任薛全義表示，昨天下午林邊近海地區有強烈對流，午後熱力及南方水氣等，皆符合龍捲風形成條件，才會發生罕見的「陸龍捲」。

薛說，從民眾提供的影像觀察，當時天空有「漏斗雲」，從拍攝角度來看，結構不太完整，但從破壞力觀察確實是龍捲風。屏東縣恆春一帶2016年也曾發生3起水上龍捲，更早之前里港地區也發生過陸上龍捲風。

林邊鄉長陳俊吉表示，各村災情陸續回報，主要是建物、車輛或農作物受損，鄉公所也啟動應變機制，全力投入協助居民清理、重建家園。南州鄉長黃盈裕則說，當地電力一度中斷，鄉公所立刻應變發放飲用水等物資供取用，後續也將協助申請相關補助。

龍捲風停電電影

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