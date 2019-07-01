圖書館施工難消暑 屏縣府：復興圖書館就要完工了

2019-07-01 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



暑假到，屏東氣溫節節升高，過去很多家長的「消暑法」就是帶小孩子泡圖書館，吹免費冷氣，不過今年屏東市區的兩大圖書館都在施工，引來家長抱怨小朋友沒有地方去，縣府表示正在整修的復興圖書館預計7月底前就能完工啟用，至於總圖書館可能要到明年初才能完工。

過去只要暑假一到，屏東中正圖書館及復興圖書館就是小朋友的天堂，有的家長甚至把孩子安置在圖書館，既安全又有冷氣吹，不失為最省錢消暑法；不過近來有家長抱怨，屏東市區的兩大圖書館居然同時封館施工，暑假一到，真不知道把孩子安置在哪裡好？

也有家長說，因為市區圖書館施工，只好把孩子載往鄰近的麟洛或長治圖書館，不過路途實在遙遠，環境也不熟悉，大人及小孩都覺得相當不便。另外，也有不少考生直接向縣長信箱投訴，正逢考季，偏偏屏東市區的圖書館都在施工，實在太不方便了。

屏東縣政府文化處表示，復興圖書館除了整建原有的空間外，還興建新館，去年6月動土後，預計本月底前就會完工，未來是一座有樹、有院子的森林圖書館，包含0-6歲學齡前兒童室、親子閱讀區、多功能室、期刊室、圖書室、自修區等多元化功能的空間等。

至於由原文化處大樓改建的總圖書館，因為流標多次才影響完工日期，縣府表示，目前已加緊腳步，希望明年初就能完工，提供縣民更完善的閱讀空間。