熄燈66年燈塔復燈告慰父親 烏坵大嬸最感謝基隆這個人

2019-07-01 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



熄燈66年的金門縣烏坵燈塔，前年的7月23日重新復燈，除了有宣示主權的意味，也讓長期推動烏坵文史保存的文史工作者高丹華，可以告慰父親在天之靈。高丹華今天在臉書PO文說，回想這條復燈的漫漫長路，最後真正接受她陳情的人，是基隆區域立委蔡適應，「我真的很感謝他」。

烏坵燈塔1874年啟用，在清末五口通商後扮演國際貿易重要港口的指引，1954年因戰略需求，烏坵燈塔吹起熄燈號，但燈塔的油漆及保養工作持續進行。

高丹華說，父親童年時的燈塔是發光的，他任看守員後就沒看過燈塔再發光了，身為烏坵燈塔最後一任主任，逝世前仍惦記著燈塔，爸爸去世後幾年，她決定提早退休去救燈塔。

今天七月一日，讓她不禁想起基隆那個人名叫蔡適應。她說，2017年七月，烏坵燈塔終於復燈，終於也讓她不必再四處陳情奔波，當年 7 月拍板定案23日烏坵燈塔復燈。

回想這條復燈的漫漫長路，最後真正接受她為烏坵燈塔陳情的人是基隆的這個人，他是基隆區域立委蔡適應。

她說，有些人三言兩語用軍管問題應付她，有些人愛莫能助的説烏坵非該選區。這些陳情的狀況常常傷了她的心，但就像人生路上會失戀，可是不會對愛情失望因而拒絕愛情ㄧ般，她從不畏懼為烏坵燈塔尋找接納陳情的人。後來她找到蔡適應談烏坵燈塔是文化資產，烏坵燈塔找到解決盲點的光源。