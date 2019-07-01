韓國瑜下達韓粉觀光動員令 來高雄玩有優惠

2019-07-01 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天在新竹造勢時，對全台發出邀請函，邀全台各地遊客，7月6日這個周末到高雄旅遊，體會高雄多元美食與山海河港的美景。高雄市政府觀光局今天下午就規畫出「高雄觀光日」限時優惠，7月5到7日，出示國旗相關配件至高雄特定商家消費，就可享有「驚喜」優惠。

高雄市觀光局長潘恒旭說，今年1到5月住宿高雄國內旅客約有270萬人次，較去年同期成長26%，適逢暑假旅遊旺季，瞄準民眾夏季出遊需求，高市府觀光局除與國賓、人道國際酒店、賀喔文旅、單人房旅店、四季精品旅館等推出住房優惠外，也特別與日前合作的10系列活動店家加碼回饋，包括包子、春捲及眷村美食等，凡在高雄觀光日7月5到7日期間，出示國旗相關配件，就可享有優惠。

像高雄木瓜牛奶店，7月6日只要出示國旗相關配件，就享9折優惠，季洋莊園咖啡7月6到7月7日咖啡飲品全面9折。

除了食宿有加碼外，潘恒旭說，暑假的高雄推出許多活動，如7月5日到7月 28日的旗津黑沙玩藝節、8月上旬愛河水漾嘉年華以及來到蓮池潭畔跟著食尚玩家享受刺激又安全的一秒彈跳及纜繩滑水，或者也可以跟著職場代言人馬克來場美食大進擊，用舌尖旅遊高雄。

觀光局也力推親子旅遊行程，喜歡米奇的朋友不要錯過高雄捷運米奇彩繪列車，找一找車廂內的「隱藏米奇」，打卡上傳就有機會抽中香港迪士尼樂園套票暢玩樂園，來場近距離的約會；或搭配Snoopy探險卡暢遊高雄，還有，只有暑假才有的夜間動物園，更不能錯過。