成反制罷韓箭靶 黃捷：能理解韓粉需宣洩

2019-07-01 16:40 中央社 高雄1日電



時代力量高市議員黃捷。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣基進黨等社團展開「罷韓」行動，為了反制這股風潮，「罷免高雄市議員黃捷粉專」也發起罷免時代力量市議員黃捷做為反制，黃捷今天說，韓粉需要宣洩出口，能理解成為箭靶。

包括基進黨、Wecare高雄等社團發起罷免高雄市長韓國瑜行動熱烈展開，韓的支持者難以接受，為了反制此風潮，網路社群成立「罷免高雄市議員黃捷」粉專，要罷免黃捷等人。

雖是政壇新人，黃捷在監督韓國瑜及市府團隊不手軟，砲火猛烈，在市議會定期大會質詢自經區，因不滿韓的答覆，氣到翻白眼，黃捷因而被網友封為「新鄉民女神」，網路知名度飆升。

面對網路社群粉專發起罷免，黃捷今天在服務處受訪表示「尊重行使公民權利」。她說，在議會盡監督責任，相信市民眼睛是雪亮的。

成為被罷免的對象，她說，韓粉需要宣洩的出口「把我當成箭靶，可以理解」，不過她不會因此退卻，呼籲大家理性討論議題勿人身攻擊。

她坦承面對罷免提議是有點訝異，心想要進入2020是一場總統選舉，不應該停留在她的層次上。

被問到是否擔心被罷免或要擬定策略，她說「尚未和黨討論此事，靜觀其變」，不過她說能理解成為宣洩出口的集合體，有在蒐證、保留截圖。

根據選罷法規定，以罷免黃捷所在鳳山區市議員為例，罷免第一階段要1%以上選民簽署、第二階段要10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意得票。鳳山區的選舉人數是28萬7829人。

韓國瑜昨天在造勢場合說「中央對印尼及越南的照顧比我們（高雄）還多」的說法，黃捷今天於臉書發文批評，看到韓國瑜又發表挑起國家和族群對立的言論，令她懷疑這種言論格局的人是否有資格選總統。