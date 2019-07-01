不惜賣2房做公益！ 屏東阿嬤希望韓總、郭董來看看她

2019-07-01 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣的林英美阿嬤，不惜賣掉兩棟房產，連續14年爲弱勢供餐，曾成為媒體焦點，如今正為照顧獨居老人，四處籌款建造「沐愛家園」。然而在國民黨內總統初選競爭激烈下，她也回想起曾向永齡基金會求助，卻遭「大小眼」對待，希望郭台銘能來看看，世上真的苦人多，而林英美阿嬤相當欣賞韓國瑜，連做夢都會見到，希望韓能也能來看看自己。

70多歲的林英美阿嬤，與志工們早上8點，就在簡陋的巷口鐵皮屋內，開始為上百份餐點開始忙碌。有民眾遠從萬丹騎單車超過10公里，就為了一頓溫飽；為照顧到獨老及視障朋友，外送數量超過20多份，取餐人數逐年增多，讓林英美阿嬤不敢間斷。

林英美阿嬤說，丈夫被醫生診斷罹患癌症，有朋友建議她多做善事，便創立「台灣關懷急難救助協會」投身公益行列，起初為了幫助弱勢曾四處籌款，更不惜賣掉名下兩棟房子。另外，為提供孩童讀書學習空間，也成立「明道讀書學院」，種種善行讓林英美阿嬤獲得許多好人好事表揚，也曾從前行政院長賴清德、總統蔡英文手中接下獎項，但有件事情令林英美阿嬤印象深刻。

林英美阿嬤回想多年前，曾寫企劃案向永齡基金會求助，盼望對方伸出援手，提供廂型車載送孩童讀書，因久無下文而回電詢問，竟被對方社工質疑經營能力，說「妳窮到連加油錢都沒有，會不會把車當掉？」這件事情令林英美阿嬤難過好一陣子。

「郭台銘和韓國瑜是天地之別」林英美阿嬤說當初能力被懷疑，現在連續供餐14年證明自己可以做得到，因曾被「大小眼」對待，對郭台銘提出的「0到6歲國家養」不以為然。林英美阿嬤強調自己無黨無派，她認為郭台銘沒有政治經驗就好好做生意，把盈利幫忙用來韓國瑜建設台灣，把選選總統的機會交給韓國瑜，真的要選總統，那就到社會各個角落好好看一看。

而僅與韓國瑜一面之緣，但林英美阿嬤被韓的誠懇深深吸引，連做夢都會夢見；當時與韓的合照現在就黏在備餐工作區旁，林英美阿嬤笑著說，知道韓國瑜很忙，但希望韓有一天能來屏東為她打氣。