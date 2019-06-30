高雄7月求職旺 製造餐飲業及賣場釋出多職缺

2019-06-30 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市7月分首周將舉辦6場徵才，共釋出700個以上職缺，包括楠梓電、公準精密工業等將徵求上百名操作工、海底撈火鍋提供60名內外場餐飲服務員職缺，家樂福也招募180名暑期工讀生，鼓勵畢業生及社會新鮮人踴躍投遞履歷。

就業相關訊息可至https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity。

高雄市勞工局表示，7月2日（周二）上午9點30分到11點在勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），由裕成船舶機械工程徵操作工14人，凱景實業徵操作工19人，志一企業操作工10人，聚耀低溫食品廠徵操作工9人。

3日（周三）下午2點30分到4點在加昌里活動中心（高雄市楠梓區壽民路16巷16號，07-3609521），楠梓電子徵操作工139人，加銘鋼鐵工業徵操作工19人，安心食品服務公司兼職工讀生15人、正職人員5人，正新保全徵保全員12人。

此外，該場徵才還有私立臨海服務機構徵居家照顧服務員10人，芮可企管顧問公司徵品檢技術員5人、機台操作員8人，燁聯鋼鐵徵機械維修員2人、天車手5人、現場技術人員5人、工程師8人、物性實驗室人員4人。

同天下午2到4點左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）邀請知名連鎖餐廳「海底撈火鍋」專案徵才，該公司繼漢神巨蛋店後持續拓點，因應高雄展店人力需求，提供60名內外場餐飲服務員職缺，月薪31K起。

同天下午2到4點在鳳山就業服務站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），陳氏強化玻璃公司徵操作工19人，鴻利模具徵操作工29人，銨隆企業徵操作工6人，寶凱電子徵操作工19人。

4日（周四）下午2到4點在鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），公準精密工業操作工100人，凱景實業徵操作工19人、裕成船舶機械工程徵操作工14人、禹青企業公司操作工40人