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綠1公車上線 暢遊高雄新選擇

2019-06-30 23:02聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

高市今年暑假推出綠1公車，今天起開始服務。 記者蔡孟妤／攝影
高市今年暑假推出綠1公車，今天起開始服務。 記者蔡孟妤／攝影
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炎炎夏日，高雄市公車夏天車內溫度統一設為25度，今年暑假還推出「綠1」公車，今天起服務，每天計有50班次，串連哈瑪星駁二、新崛江和夢時代等商圈景點，盼民眾夏日多搭公車出遊。

交通局表示，今年6月氣溫創新高，為對抗酷暑來襲，高市公車在夏天車內溫度統一設定為25度，目前高市公車五福幹線、三多幹線、民族幹線、100路等多條路線都可前往各大景點、百貨公司、電影院等，方便民眾出遊或採買搭乘。

交通局表示，今年暑假新推出「綠1」公車，由南台灣客運以全新電動低地板公車營運，每天早上10點到晚上9點45分，共計50班次，路線串連哈瑪星、駁二、新崛江商圈、大立百貨、漢神百貨、大遠百、亞洲新灣區、高雄展覽館、MLD台鋁和夢時代等各大商圈景點。

「綠1」公車漆Snoopy彩繪車身，交通局說，美國「花生漫畫（Peanuts）」為紀念人類登陸月球50周年，亞洲首站選在高雄舉辦「Snoopy高雄城市探險」活動，「綠1」公車推出2輛Snoopy車身彩繪公車，吸引Snoopy粉絲搭乘。

目前搭乘高市公車，刷電子票證有「市區公車一日二段吃到飽24元」、「公路客運最高自付額60元」、「捷運轉乘公車現折3元」、「文化觀光公車票價50元，可享當日無限次轉乘文化觀光公車和市區公車」、「刷卡搭輕軌、原公路客運、市區公車轉乘原公路客運公車折12元」等多項優惠。

公車哈瑪星駁二客運

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