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韓國瑜新竹場跟凱道場人數一樣多 主辦單位喊出30萬人

志工靠水圳賺觀光財 盈餘讓社區老人一周「上學」5天

2019-06-30 20:08聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高市美濃獅山社區發展協會成立10年，獅山里跟多數鄉間社區一樣，放眼看去，老人家比年輕人、小孩多，獅山社區約有一半人口是老人。近年社區靠水圳舉辦「夏日漂漂河」，活動打出名號後，幾乎場場報名秒殺，活動盈餘投入老人關懷據點，獅山長輩一周可去社區「上課」5個全天，每月僅繳交800元月費。

市府社會局推動社區關懷據點，每周開辦天數從2天到5天不等，旗山南新社區與美濃獅山社區是特殊的「周休二日制」，社區長輩周一至周五都能去據點上課，只有六日在家與返鄉子女團聚。

獅山里居民3千多人，平均每2人有一名老人，居民高齡化情況普遍。去年起，獅山社區自辦「夏日漂漂河」，活動場場爆滿，工作人員並未領薪水，扣除活動保險費與支出成本，每場活動盈餘納入社區關懷據點。

獅山社區發展協會理事長鍾淑蘭表示，老人社區關懷據點起步早，起初一周只有舉辦半天，後來社區發展出各項觀光特色，遊客進來後帶來觀光收益，協會將盈餘用來補貼關懷據點，這樣可讓社區長輩一周來5天，天天有課上、有午餐吃，只繳交800元月費。

鍾淑蘭說，獅山社區很幸運，社區居民凝聚力強，公部門預算有限，多年來在公部門輔導下開發出多項農村觀光資源，靠著觀光收入讓社區長輩可以免費吃點心，或參加社區參訪活動，用途很有意義。

美濃獅子頭水圳發展觀光，志工群賺觀光財回饋社區長輩。記者徐白櫻／攝影
美濃獅子頭水圳發展觀光，志工群賺觀光財回饋社區長輩。記者徐白櫻／攝影
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美濃獅山社區關懷據點每周開辦5天，社區長輩天天有伴一起吃午餐。記者徐白櫻／翻攝
美濃獅山社區關懷據點每周開辦5天，社區長輩天天有伴一起吃午餐。記者徐白櫻／翻攝
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