志工靠水圳賺觀光財 盈餘讓社區老人一周「上學」5天

2019-06-30 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高市美濃獅山社區發展協會成立10年，獅山里跟多數鄉間社區一樣，放眼看去，老人家比年輕人、小孩多，獅山社區約有一半人口是老人。近年社區靠水圳舉辦「夏日漂漂河」，活動打出名號後，幾乎場場報名秒殺，活動盈餘投入老人關懷據點，獅山長輩一周可去社區「上課」5個全天，每月僅繳交800元月費。

市府社會局推動社區關懷據點，每周開辦天數從2天到5天不等，旗山南新社區與美濃獅山社區是特殊的「周休二日制」，社區長輩周一至周五都能去據點上課，只有六日在家與返鄉子女團聚。

獅山里居民3千多人，平均每2人有一名老人，居民高齡化情況普遍。去年起，獅山社區自辦「夏日漂漂河」，活動場場爆滿，工作人員並未領薪水，扣除活動保險費與支出成本，每場活動盈餘納入社區關懷據點。

獅山社區發展協會理事長鍾淑蘭表示，老人社區關懷據點起步早，起初一周只有舉辦半天，後來社區發展出各項觀光特色，遊客進來後帶來觀光收益，協會將盈餘用來補貼關懷據點，這樣可讓社區長輩一周來5天，天天有課上、有午餐吃，只繳交800元月費。