2019全國科學探究賽 鼓勵學生生活中研究科學

2019-06-30 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「2019全國科學探究競賽-這樣教我就懂」今在高雄市空中大學舉行決賽暨頒獎典禮，吸引全台754隊、208所學校、2234人參賽，30組國小、國中、高中職、教師組與海洋科學組晉級決賽，最後由來自越南胡志明市的台灣學校贏得全國國小組第一名。

此外，國中組冠軍為高雄市明華國中陳品睿、余奐錚、鄭聿翔、黃彥朗「『尾曲』求『安全』－探討直臂與曲臂對於擺盪值的影響」、高中職組由科學工業園區實驗高中黃羽彤、吳英勤「機靈小白菜－探討非洲大蝸牛黏液對小白菜幼苗防禦機制的影響」獲得。

教師組冠軍為宜蘭縣竹林國小陳金助「環境教育IoT－空氣盒子」、海洋科學組台中市忠明高中蔣馥安、洪嘉璘「談『嘯』不風生－難以抵擋的海嘯」、社會組胡玉坤「視覺心理學」抱走各組冠軍。

該競賽由國家實驗研究院與高市教育局主辦，教育局表示，今年參賽隊伍創新高，其中高雄市有多達7件作品晉級決賽，競賽主題與生活息息相關，現場更邀請LIS情境科學教材團隊，帶領大家體驗「神奇的乾冰鬧鐘」科學演示。

高市鼓山區中山國小學生郭軒婷、楊子誼的「酵母菌的布朗運動」，是在生物課的顯微鏡中發現酵母菌會碰撞移動，兩個人對此非常好奇，透過家中開麵包店的同學，將酵母菌放入製作麵包的麵糰中，並放入小蘇打、黑咖啡、碳酸鈉及醋酸等物質，找出麵包好吃、軟硬不同的特性。

郭軒婷和楊子誼説，為了解酵母菌受不同物質的影響會有什麼改變，兩人吃了各種不同口味的麵包，「是這輩子吃最多麵包的時候」，最後結論是不加入任何口味的原味麵包最好吃。

此外，來自越南胡志明市台灣學校的姊妹王可靜、王可恩，因越南夏天炎熱，教室也處在高溫，他們從一則透過寶特瓶室內減溫的網路影片，產生研究興趣，此次來台是以養樂多空瓶製作小型減溫教室，以吹氣及空氣灌風實驗，但最後結論發現，並非如網路影片上所說能降低大幅降溫。