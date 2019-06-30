影╱太感謝村民 這家廟口水果攤「封秤」收攤

2019-06-30 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府勞工處長林德輝未進入公部門之前，和另一半湯幸錦一起在內埔黎明廟口擺攤賣水果，即使後來進入公部門服務，林德輝下班後也一定到水果攤幫忙，28年過去了，昨晚是水果攤營業的最後一天，不但村長村民來相送，林德輝還自己準備了「封秤」儀式，感謝另一半辛苦付出，也感謝村民廿多年支持。

出身農家的林德輝，對各式水果如數家珍，他記得是從孩子2歲那年起，他們夫妻2人就開著小貨車賣起自家種的芭樂，後來慢慢換成中型貨車，每天準時在黎明廟口前擺攤做生意。

他說，早年他還沒有接觸政治，每天和另一半種田、賣水果，後來因為常為農民的一些問題表達看法，才開始接觸政治；不過他的太太湯幸錦從未離開過工作崗位，每天總是守在廟口的水果攤前，而林德輝只要下班或是放假，也一定在水果攤前挽袖幫忙，他說「這是家庭的根」，也是聯繫村民感情的好所在。

28年過去了，如今孩子已經長大成家，兩人已升格當阿公阿媽，他覺得是該讓另一半休息的時候了，於是兩人商量經營28年的水果攤就做到昨晚為止，昨晚他特地找來紙箱「封秤」，感謝村民多年的支持，也象徵今後就要開啟新的人生。