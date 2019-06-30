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影╱太感謝村民 這家廟口水果攤「封秤」收攤

2019-06-30 17:43聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣政府勞工處長林德輝未進入公部門之前，和另一半湯幸錦一起在內埔黎明廟口擺攤賣水果，即使後來進入公部門服務，林德輝下班後也一定到水果攤幫忙，28年過去了，昨晚是水果攤營業的最後一天，不但村長村民來相送，林德輝還自己準備了「封秤」儀式，感謝另一半辛苦付出，也感謝村民廿多年支持。

出身農家的林德輝，對各式水果如數家珍，他記得是從孩子2歲那年起，他們夫妻2人就開著小貨車賣起自家種的芭樂，後來慢慢換成中型貨車，每天準時在黎明廟口前擺攤做生意。

他說，早年他還沒有接觸政治，每天和另一半種田、賣水果，後來因為常為農民的一些問題表達看法，才開始接觸政治；不過他的太太湯幸錦從未離開過工作崗位，每天總是守在廟口的水果攤前，而林德輝只要下班或是放假，也一定在水果攤前挽袖幫忙，他說「這是家庭的根」，也是聯繫村民感情的好所在。

28年過去了，如今孩子已經長大成家，兩人已升格當阿公阿媽，他覺得是該讓另一半休息的時候了，於是兩人商量經營28年的水果攤就做到昨晚為止，昨晚他特地找來紙箱「封秤」，感謝村民多年的支持，也象徵今後就要開啟新的人生。

黎明村長楊協進特別前往獻花，還有多位老顧客一再挽留，都讓湯幸錦感動不已，湯幸錦說，多年來，她幾乎每天下午一定守在廟前賣水果，早就和顧客建立互信的情感，「在這裡，大家都是互相」，她其實最感謝村民的支持，還有大廟神明的庇佑。

屏東縣政府勞工處長林德輝（右）與另一半湯幸錦（左）為經營28年的水果攤「封秤」。...
屏東縣政府勞工處長林德輝（右）與另一半湯幸錦（左）為經營28年的水果攤「封秤」。圖／林德輝提供
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屏東縣政府勞工處長林德輝（右）與另一半湯幸錦（左）為經營28年的水果攤「封秤」。...
屏東縣政府勞工處長林德輝（右）與另一半湯幸錦（左）為經營28年的水果攤「封秤」。圖／林德輝提供
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屏東縣政府勞工處長林德輝（右）與另一半湯幸錦（左）為經營28年的水果攤「封秤」。...
屏東縣政府勞工處長林德輝（右）與另一半湯幸錦（左）為經營28年的水果攤「封秤」。圖／林德輝提供
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屏東縣政府農民

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