親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播／90分鐘湧7萬 韓國瑜新竹造勢主辦方宣布破25萬人

直播／半小時仍未走不到舞台 郭台銘進場被支持者擠爆

大林蒲遷村計畫啟動 居民要求參與權知情權

2019-06-30 18:05中央社 高雄30日電

高雄市大林蒲遷村計畫啟動，當地居民代表與環團今天要求參與權及知情權，要求進入「大林蒲遷村策進委員會」，政府也應向居民說清楚遷村計畫內容，勿讓居民陷入恐慌。

要健康婆婆媽媽團召開記者會，針對大林蒲遷村計畫已啟動，要求居民代表也應是「大林蒲遷村策進委員會」成員，但多數居民卻不知遷村計畫的進展與進度。

在當地居住約60年的要健康婆婆媽媽團高雄團團長洪秀菊告訴中央社，居民不知遷村計畫進展，也未獲通知參加「大林蒲遷村策進委員會」成員，相關遷村計畫事宜都不知。

洪秀菊表示，居民長期居住高雄臨海工業區旁，長期忍受污染，多數居民擔心政府遷村將損害居民權益，要求遷村計畫不能黑箱作業，不能再犧牲居民權益。

居民代表與環團要求，當事人有知情權，呼籲行政院、經濟部、高雄市政府應對於遷村進度，向2萬名當地居民公開報告進度；還要有公民參與權，政府已啟動成立遷村策進委員會，要求進入了解策進會功能、權責，以保障公民基本權利。

金煙囪文化協進會發言人陳玉西指政府從提遷村至今從未見過遷村計畫書，行政院長蘇貞昌表示大林蒲遷村原則編列新台幣1050億元，是全部給大林蒲遷村費用還是包含其他開發案，要說清楚講明白，別誤導居民分化地方團結，請經濟部公布遷村計畫書給居民了解。

針對經濟部提出「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，要健康婆婆媽媽團質疑，沒有計畫書的1000多億元新材料園區、大林蒲遷村計畫，造成居民恐慌不安、不確定性，要求政府公開透明。

行政院通過經濟部所提「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，宣示大林蒲遷村正式啟動。大林蒲遷村計畫是指小港區毗鄰林園石化區、中油大林廠、台電大林發電廠等濱海，含鳳源、鳳興、鳳林等6里居民，因長期飽受工業污染和居住環境惡劣，規劃遷移。

行政院婆婆

相關新聞

旗山監理站7月6日開辦「假日門市」 周六也能考照

2019-06-30 15:30

好消暑！農村限定版戲水 獅山水圳夏日漂漂河啟航

2019-06-30 12:45

避暑熱 高雄壽山動物園今起開放夜間遊園

2019-06-30 09:12

高市道路又傳塌陷 左營路口出現大洞

2019-06-30 18:53

環團要求加入大林蒲遷村策進委員會 市府：已設辦公室

2019-06-30 11:28

把環保淨灘變日常生活 他們不間斷環恆春半島淨灘

2019-06-30 07:30

金門畜試所歡慶一甲子 新園區成亮點

2019-06-29 23:31

暑假遊義大世界 對中身分證字號門票省很大！

2019-06-29 23:23

周日別錯過愛河畔野餐派對 亨受冰品餐車音樂的悠閒

2019-06-29 23:21

水利署要鑿井取水 大樹人反對

2019-06-29 23:14

海洋生物殺手 別小看菸蒂

2019-06-29 23:12

燕巢國中活化 水泥牆飄藝術感

2019-06-29 23:10

大學USR 地方創生新能量

2019-06-29 23:06

大林蒲環團爭取加入遷村策進委員會 捍衛居民權益

2019-06-29 22:48

岡山榮家走過一甲子 褪去軍事色彩變身「全民之家」

2019-06-29 19:15

屏東雙流慶生湧現人潮 遊客：門票10元哪裡找

2019-06-29 18:25

蔡阿嘎和嘎嫂甩小電燈泡 夜宿海生館耍浪漫、曬恩愛

2019-06-29 18:02

台韓料理歐巴端美味 高雄年輕人奪冠

2019-06-29 17:47

4000人享受港都之美 ZEPRO RUN結合城市觀光

2019-06-29 17:31

智慧農業推動示範溫室 菲律賓來取經

2019-06-29 17:19

墾丁沙灘海漂垃圾撿不完 他們辦淨攤派對讓美景永續

2019-06-29 17:17

虛驚！台電工程挖破管線 高雄好市多瀰漫瓦斯味逾2小時

2019-06-29 14:14

水利署想在高雄大樹鑿井取水 大樹居民堅決反對到底

2019-06-29 13:43

高雄大順、富國路口附近驚傳瓦斯外洩 中午關閉管線

2019-06-29 13:38

台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

走過一甲子 金門畜試所從牧馬轉型成觀光亮點

2019-06-29 17:17
看更多

熱門文章

影／顏清標鎮瀾宮頒獎 聽到國中生「嗆」這句他笑了

2019-06-30 12:39

承諾10年不關 台中最南獨立書店重新出發

2019-06-30 07:29

台東熱氣球光雕音樂會 嗨翻天

2019-06-29 20:14

暑假遊義大世界 對中身分證字號門票省很大！

2019-06-29 23:23

板橋、林口2處交通節點 明起微調動線

2019-06-30 00:07

紙風車基隆海洋廣場演出爆滿 小朋友看番薯森林奇遇記

2019-06-29 23:22

大林蒲環團爭取加入遷村策進委員會 捍衛居民權益

2019-06-29 22:48

回填令人失望...史前時代高山聚落 南投曲冰成國定考古遺址

2019-06-29 23:12

新北市青年志工服務超人集點挑戰賽 今宣誓開跑

2019-06-29 22:01

侯友宜到場視察環狀線噪音 降噪3工程8月底前完成

2019-06-30 13:52

茉莉重振芬芳 她讓3公頃無毒花田帶出千萬產值

2019-06-30 07:29

101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐

2019-06-29 20:48

影╱太感謝村民 這家廟口水果攤「封秤」收攤

2019-06-30 17:43

塗鴉客彩繪高架橋下水泥柱 籃球場變得熱血奔騰

2019-06-29 19:26

保留多樣瀕危物種 基隆嶼宛如台灣珍稀植物天堂

2019-06-30 08:56

沖繩風情重現社寮島還有一天 穿夾腳拖來聽歌放空

2019-06-30 12:56

選書以「台灣美好事物」為主體...稻田裡的獨立書店重開業

2019-06-29 23:24

夏日夜晚好去處 花蓮海或瘋市集明登場

2019-06-30 14:55

2千車位埋地磁 北市擬提高人工開單效率

2019-06-30 13:11

「婦幼車格」今上路 新北違規110件可罰1200元

2019-06-29 19:16

樹林新地標！藝文大樓啟用 引入全台首創紅繩懸吊運動

2019-06-30 11:32

10%時程獎勵不延 新北危老耐震評估1周噴出200件

2019-06-30 00:03

北市推派出所合併 連兩發

2019-06-29 22:54

環團要求加入大林蒲遷村策進委員會 市府：已設辦公室

2019-06-30 11:28

印尼看護勤學中文 返國後想當老師教華語

2019-06-30 09:13

台中新增242丶248線公車 7月1日清晨6點上路

2019-06-30 13:44

常訓逾一成「免測」體能拉「警」報？

2019-06-29 22:50

北市動物園入口啟用電子收費 人力陸續轉導覽

2019-06-30 11:40

新北雙溪上林荷花田盛開 白天夜晚都能賞

2019-06-30 12:47

熱氣球嘉年華開幕／24顆熱氣球起飛 4萬人朝聖

2019-06-29 23:38

周日別錯過愛河畔野餐派對 亨受冰品餐車音樂的悠閒

2019-06-29 23:21

熱氣球嘉年華開幕／一房難求 學校操場也有人借

2019-06-29 23:40

「野菜達人」保種復育 找回阿美族傳統原味

2019-06-30 08:04

高市道路又傳塌陷 左營路口出現大洞

2019-06-30 18:53

通霄鎮坪頂社區「瓜瓜樂」 徐耀昌推薦好瓜

2019-06-30 18:13

大南瓜比賽奪冠不開心 辣椒王明年要拚1千斤

2019-06-30 00:12

南科管理局邀日商參觀台南玉井芒果產業 體驗果農生活

2019-06-29 21:43

花蓮消防局新建廳舍開工 外觀設計就像大型消防車

2019-06-30 14:03

避暑熱 高雄壽山動物園今起開放夜間遊園

2019-06-30 09:12

3.95億北港聯外特一號道路 徐國勇指示年底前動工

2019-06-30 14:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top