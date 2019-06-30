澎湖木球與法式滾球賽 不畏高溫參與競技

相關新聞
好消暑！農村限定版戲水 獅山水圳夏日漂漂河啟航2019-06-30 12:45
避暑熱 高雄壽山動物園今起開放夜間遊園2019-06-30 09:12
環團要求加入大林蒲遷村策進委員會 市府：已設辦公室2019-06-30 11:28
把環保淨灘變日常生活 他們不間斷環恆春半島淨灘2019-06-30 07:30
金門畜試所歡慶一甲子 新園區成亮點2019-06-29 23:31
暑假遊義大世界 對中身分證字號門票省很大！2019-06-29 23:23
周日別錯過愛河畔野餐派對 亨受冰品餐車音樂的悠閒2019-06-29 23:21
水利署要鑿井取水 大樹人反對2019-06-29 23:14
海洋生物殺手 別小看菸蒂2019-06-29 23:12
燕巢國中活化 水泥牆飄藝術感2019-06-29 23:10
大學USR 地方創生新能量2019-06-29 23:06
大林蒲環團爭取加入遷村策進委員會 捍衛居民權益2019-06-29 22:48
岡山榮家走過一甲子 褪去軍事色彩變身「全民之家」2019-06-29 19:15
屏東雙流慶生湧現人潮 遊客：門票10元哪裡找2019-06-29 18:25
蔡阿嘎和嘎嫂甩小電燈泡 夜宿海生館耍浪漫、曬恩愛2019-06-29 18:02
台韓料理歐巴端美味 高雄年輕人奪冠2019-06-29 17:47
4000人享受港都之美 ZEPRO RUN結合城市觀光2019-06-29 17:31
智慧農業推動示範溫室 菲律賓來取經2019-06-29 17:19
墾丁沙灘海漂垃圾撿不完 他們辦淨攤派對讓美景永續2019-06-29 17:17
虛驚！台電工程挖破管線 高雄好市多瀰漫瓦斯味逾2小時2019-06-29 14:14
水利署想在高雄大樹鑿井取水 大樹居民堅決反對到底2019-06-29 13:43
高雄大順、富國路口附近驚傳瓦斯外洩 中午關閉管線2019-06-29 13:38
柯文哲率隊訪屏東 潘孟安：高鐵南延就不用辛苦了2019-06-29 12:15
高市照顧母嬰 一般車輛違停粉紅色停車格即日起開罰2019-06-29 12:08
古蹟「鳳儀書院」暑期活動開跑 大手拉小手一起來見學2019-06-29 11:14
原民轉業開個人工作室 每訂單都當成傳遞歷史文化機會2019-06-29 10:59
花樹盛開的夏日約會 屏東眷村之夏2019-06-29 10:58
國道3崁頂段下方瓶頸貫通 屏東3鄉鎮和國道單車很暢通2019-06-29 10:44
台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比2019-06-29 10:41
超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼2019-06-20 12:00
羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？2018-11-14 20:00
走過一甲子 金門畜試所從牧馬轉型成觀光亮點2019-06-29 17:17
熱門文章
影／森巴女郎打頭陣 基隆老鷹嘉年華人潮爆滿2019-06-29 17:19
影／顏清標鎮瀾宮頒獎 聽到國中生「嗆」這句他笑了2019-06-30 12:39
將軍村開放圖書資訊園區開幕 打卡新熱點2019-06-29 17:19
承諾10年不關 台中最南獨立書店重新出發2019-06-30 07:29
影／國民黨嘉縣立委海區初選 縣議員王啟澧勝出2019-06-29 17:21
影／2019新月水道節開幕 邀民眾勇闖恐龍窟清涼一夏2019-06-29 17:17
台東熱氣球光雕音樂會 嗨翻天2019-06-29 20:14
暑假遊義大世界 對中身分證字號門票省很大！2019-06-29 23:23
紙風車基隆海洋廣場演出爆滿 小朋友看番薯森林奇遇記2019-06-29 23:22
大林蒲環團爭取加入遷村策進委員會 捍衛居民權益2019-06-29 22:48
板橋、林口2處交通節點 明起微調動線2019-06-30 00:07
走過一甲子 金門畜試所從牧馬轉型成觀光亮點2019-06-29 17:17
「婦幼車格」今上路 新北違規110件可罰1200元2019-06-29 19:16
回填令人失望...史前時代高山聚落 南投曲冰成國定考古遺址2019-06-29 23:12
茉莉重振芬芳 她讓3公頃無毒花田帶出千萬產值2019-06-30 07:29
101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐2019-06-29 20:48
塗鴉客彩繪高架橋下水泥柱 籃球場變得熱血奔騰2019-06-29 19:26
超消暑！竹市府前廣場噴水設施開放 清涼一夏2019-06-29 19:11
選書以「台灣美好事物」為主體...稻田裡的獨立書店重開業2019-06-29 23:24
保留多樣瀕危物種 基隆嶼宛如台灣珍稀植物天堂2019-06-30 08:56
屏東雙流慶生湧現人潮 遊客：門票10元哪裡找2019-06-29 18:25
墾丁沙灘海漂垃圾撿不完 他們辦淨攤派對讓美景永續2019-06-29 17:17
台南暑假觀光盛事「一見雙雕」登場 5公尺鹽巨人吸睛2019-06-29 17:13
北市推派出所合併 連兩發2019-06-29 22:54
2千車位埋地磁 北市擬提高人工開單效率2019-06-30 13:11
岡山榮家走過一甲子 褪去軍事色彩變身「全民之家」2019-06-29 19:15
樹林新地標！藝文大樓啟用 引入全台首創紅繩懸吊運動2019-06-30 11:32
10%時程獎勵不延 新北危老耐震評估1周噴出200件2019-06-30 00:03
沖繩風情重現社寮島還有一天 穿夾腳拖來聽歌放空2019-06-30 12:56
侯友宜到場視察環狀線噪音 降噪3工程8月底前完成2019-06-30 13:52
印尼看護勤學中文 返國後想當老師教華語2019-06-30 09:13
新北市青年志工服務超人集點挑戰賽 今宣誓開跑2019-06-29 22:01
常訓逾一成「免測」體能拉「警」報？2019-06-29 22:50
環團要求加入大林蒲遷村策進委員會 市府：已設辦公室2019-06-30 11:28
北市動物園入口啟用電子收費 人力陸續轉導覽2019-06-30 11:40
花蓮玉里「部落小旅行」起跑 7月底起周末天天出團2019-06-29 18:24
新北雙溪上林荷花田盛開 白天夜晚都能賞2019-06-30 12:47
熱氣球嘉年華開幕／24顆熱氣球起飛 4萬人朝聖2019-06-29 23:38
熱氣球嘉年華開幕／一房難求 學校操場也有人借2019-06-29 23:40
周日別錯過愛河畔野餐派對 亨受冰品餐車音樂的悠閒2019-06-29 23:21
留言