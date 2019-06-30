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全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

澎湖木球與法式滾球賽 不畏高溫參與競技

2019-06-30 15:48中央社 澎湖縣30日電

澎湖運動嘉年華木球與法式滾球賽，今天同步在澎湖湖西國中校園球場開打，共有近80支隊伍300多人在大熱天下參賽，賽事精彩趣味。

澎湖運動i台灣嘉年華木球與法式滾球賽，今天在湖西國中賽場舉行，39個單位近80隊300多人參加，2項賽事各區分有10組來進行，男女大小選手在33度的高溫下競技，汗水濕透了運動服。

今天的木球與法式滾球賽外，現場還提供有九宮格、體適能區、神箭手、跳舞體驗區和闖關等遊戲，達到休閒運動目標。

澎湖運動嘉年華木球與法式滾球賽，今天由木球委員會張東勝、縣府教育處科長周淑貞、湖西鄉長吳政杰等人共同主持，並頒獎表揚各組優選手。

澎湖高溫

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