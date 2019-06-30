環團要求加入大林蒲遷村策進委員會 市府：已設辦公室

2019-06-30 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市政府已在5月31日成立大林蒲遷村專案辦公室，作為在地居民反應溝通相關疑慮的單一窗口，但「要健康婆婆媽媽團」今上午召開記者會，指多數居民至今不知相關進度，要求政府公開透明，未來啟動「大林蒲遷村策進委員會」，也應讓在地環團代表及居民加入。

市府都發局表示，目前為止並沒有所謂「大林蒲遷村策進委員會」的組織，但專案辦公室就是由市府跨局處成立的平台，召集人為副市長李四川，民眾可透過這個平台反應相關問題。此外，行政院已在6月5日核准遷村計畫，市府會盡速爭取核定，早點讓居民了解計畫內容。

要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊說，大林蒲遷村被包含在1千多億的新材料循環園區計畫中，她問遍所有里長，沒有人清楚遷村計畫具體內容，更別說一般在地居民，「大林蒲鳳鼻頭遷村不能再黑箱作業，當事人有知情權！」呼籲行政院、經濟部及高市府應對2萬居民公開做進度報告，

「大林蒲邦坑風鼻頭遷村監督聯盟」召集人陳椒華表示，環團成立監督遷村聯盟，婆媽團也將會址正式遷到鳳鼻頭，就是希望爭取遷村權益並將低汙染，訴求應在未來「大林蒲遷村策進會」成立後，讓在地居民及環團代表加入討論，發揮監督功能。

陳椒華也說，因居民遷村後仍住在鄰近地區，該聯盟也訴求要中鋼逐步停止煉焦，不須堆放煙煤礦料，促進產業升級；林園工業區汙染高，要求設置林園工業區光化測站，並要求興達老舊燃煤電廠除役。