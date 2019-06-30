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把環保淨灘變日常生活 他們不間斷環恆春半島淨灘

2019-06-30 07:30聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，年...
屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，年輕人相揪在豔陽下撿拾海漂垃圾，並分類統計。圖／海漂電台提供
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屏東恆春半島群在地青年和潛水業者為永續保留美麗海岸線，把「淨灘變日常」」今年春天發起每周六在不同區域、為期一季的「環半島淨灘」，他們融入音樂表演與海廢藝術創作，把單調的淨灘變成有溫度、交朋友的派對，參與者淨灘也可以很歡樂。

屏東恆春半島去年有民宿、餐廳、水上活動業者合辦淨灘活動，現場提供淨灘民眾茶水點心外，只要淨灘完畢，出示證明，還有住宿、用餐優惠，鼓勵大家愛護環境，引發熱烈回響，一群在地青年和業者決定延續，由恆春現場、海漂電台在網路上發起「環半島淨灘計畫」。

「環半島淨灘」規畫恆春半島11處沙灘，除在高人氣的大灣、船帆石遊憩沙灘外，也納入無人的風吹砂等沙灘，從3月的春天開始，每周六淨灘一處，11周過去，春季淨灘也剛好結束，接著回到第一個地方，重新進入夏季的淨灘接力，希望成為整年不間斷的四季淨灘運動。

每周由各商家輪流承辦，同時安排潛水淨海和分類統計，並邀在地音樂人現場表演和海廢創作展示，把單調的淨灘變成歡樂的環保派對，定居恆春的2013金曲獎最佳樂團主唱SUMMER，帶著樂團「Give Me A 賴打」參與巡迴，吸引更多人參與。

「回顧耗時11周的淨灘，前後動員1037人，累計撿起3877公斤垃圾，真得不容易，但非常值得。」活動發起人小楷說， 環境保護運動從來不該是小眾的事，有了共識，恆春半島就會逐步前進，從家庭教育到社會風氣不容易，但聚沙成塔，已有超過千人次的參與，以實際行動為恆春半島的環境寫下新篇章，讓淨灘不只是一個節日活動，而是常態。

屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，除...
屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，除了邀在地音樂人現場演出，還請藝術創作家創作海廢藝術，圖為「水母的塑料世界」。圖／海漂電台提供
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淨灘沙灘樂團

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