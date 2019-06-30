把環保淨灘變日常生活 他們不間斷環恆春半島淨灘
屏東恆春半島群在地青年和潛水業者為永續保留美麗海岸線，把「淨灘變日常」」今年春天發起每周六在不同區域、為期一季的「環半島淨灘」，他們融入音樂表演與海廢藝術創作，把單調的淨灘變成有溫度、交朋友的派對，參與者淨灘也可以很歡樂。
屏東恆春半島去年有民宿、餐廳、水上活動業者合辦淨灘活動，現場提供淨灘民眾茶水點心外，只要淨灘完畢，出示證明，還有住宿、用餐優惠，鼓勵大家愛護環境，引發熱烈回響，一群在地青年和業者決定延續，由恆春現場、海漂電台在網路上發起「環半島淨灘計畫」。
「環半島淨灘」規畫恆春半島11處沙灘，除在高人氣的大灣、船帆石遊憩沙灘外，也納入無人的風吹砂等沙灘，從3月的春天開始，每周六淨灘一處，11周過去，春季淨灘也剛好結束，接著回到第一個地方，重新進入夏季的淨灘接力，希望成為整年不間斷的四季淨灘運動。
每周由各商家輪流承辦，同時安排潛水淨海和分類統計，並邀在地音樂人現場表演和海廢創作展示，把單調的淨灘變成歡樂的環保派對，定居恆春的2013金曲獎最佳樂團主唱SUMMER，帶著樂團「Give Me A 賴打」參與巡迴，吸引更多人參與。
「回顧耗時11周的淨灘，前後動員1037人，累計撿起3877公斤垃圾，真得不容易，但非常值得。」活動發起人小楷說， 環境保護運動從來不該是小眾的事，有了共識，恆春半島就會逐步前進，從家庭教育到社會風氣不容易，但聚沙成塔，已有超過千人次的參與，以實際行動為恆春半島的環境寫下新篇章，讓淨灘不只是一個節日活動，而是常態。
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