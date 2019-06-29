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周日別錯過愛河畔野餐派對 亨受冰品餐車音樂的悠閒

2019-06-29 23:21聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

錯過了29日的「愛河畔仲夏戀曲」野餐派對，可別錯過明30日（周日）的派對。這場野餐派對活動囊括了消暑冰品、沁涼啤酒及美味滿點的餐車，加上輕鬆風格的音樂，參加的人可以感受到國外河畔市集般的悠閒。

這場「愛河畔仲夏戀曲」有著裝的主題，強調夏度假風，高雄市觀光局建議參加者穿上白色衣服，如果可能，戴上自然風格的編織類配件，讓自己、朋友和家人度個輕鬆的假日時光。

高雄市觀光局長潘恒旭今天也讓自己輕鬆一下，站上充 滿白沙的舞台，在消暑冰棒造型牌前示範拍照，向大家介 紹此次活動邀請了圓山大飯店、麗尊酒店、翰品酒店、華園飯店、WO Hotel和城市商旅等星級觀光飯店、旅館設攤，網蒐北中南人氣主題美食，包括高雄街頭人氣三明治Full Sandwich、屏東泰式小點Thai HOJA等等。

活動進行的愛河畔設了泳池、沙灘、果物，讓民眾不必到海邊也能感受海洋魅力；現場推出「大船入港」、「波光粼粼」、「泡泡派對」、「音樂浪潮」、「海洋時光」、「互動遊戲區」5大打卡點，另有互動玩樂區。

由於愛河周邊的停車空間不多，觀光局建議要參加野餐派對的民眾，多利用捷運、輕軌和公車。相關活動訊息可上上高雄旅遊網臉書和La Rue文創三輪車粉絲專頁查閱。

高市觀光局長潘恒旭（前）邀請民眾到愛河畔參加野餐派對，享受假日悠閒。圖／高雄市觀...
高市觀光局長潘恒旭（前）邀請民眾到愛河畔參加野餐派對，享受假日悠閒。圖／高雄市觀光局提供
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連辦兩天的「愛河畔仲夏戀曲」野餐派對，30日（星期日）依然在愛河畔舉行。圖／高雄...
連辦兩天的「愛河畔仲夏戀曲」野餐派對，30日（星期日）依然在愛河畔舉行。圖／高雄市觀光局提供
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