大林蒲環團爭取加入遷村策進委員會 捍衛居民權益

2019-06-29 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



關心高雄市小港區大林蒲環境、遷村問題的「台灣要健康婆婆媽媽團高雄團」知道政府要啟動「大林蒲遷村策進委員會」，29日將站出來發聲，向中央和地方政府爭取加入遷村策進委員會的機會。

「以前紅毛港遷完村，還有好多爭議待解決，可是有一天看到一個報導說紅毛港遷村策進委員會任務結束、解散了，我們才曉得政府原來有成立這樣的組織，它一解散，那些沒有解決的問題就找不到對口單位了。」要健康婆婆媽媽團的團長洪秀菊記取紅毛港遷村時的經驗，很注意中央和地方有關大林蒲遷村的消息，日前從高雄市長韓國瑜在議會的答詢中得知中央和地方要啟動「大林蒲遷村策進委員會」機制，專責處理大林蒲遷村之事，即和團體決定先站出來喊話，讓政府知道大林蒲當地居民想參與遷村策進委員會的聲音，不允許政府黑箱作業和犧牲居民的權益。

洪秀菊說，29日上午邀請關心大林蒲遷村的立委賴瑞隆、高雄市議員陳麗娜參加要健康婆婆媽媽團高雄團的記者會，雖然不知道遷村策進委員會何時啟動，但無論如何要先出聲，為大林蒲人爭取加入遷村策進委員會的機會，否則可能再度被公部門排除在一旁。