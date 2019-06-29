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大林蒲環團爭取加入遷村策進委員會 捍衛居民權益

2019-06-29 22:48聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

關心高雄市小港區大林蒲環境、遷村問題的「台灣要健康婆婆媽媽團高雄團」知道政府要啟動「大林蒲遷村策進委員會」，29日將站出來發聲，向中央和地方政府爭取加入遷村策進委員會的機會。

「以前紅毛港遷完村，還有好多爭議待解決，可是有一天看到一個報導說紅毛港遷村策進委員會任務結束、解散了，我們才曉得政府原來有成立這樣的組織，它一解散，那些沒有解決的問題就找不到對口單位了。」要健康婆婆媽媽團的團長洪秀菊記取紅毛港遷村時的經驗，很注意中央和地方有關大林蒲遷村的消息，日前從高雄市長韓國瑜在議會的答詢中得知中央和地方要啟動「大林蒲遷村策進委員會」機制，專責處理大林蒲遷村之事，即和團體決定先站出來喊話，讓政府知道大林蒲當地居民想參與遷村策進委員會的聲音，不允許政府黑箱作業和犧牲居民的權益。

洪秀菊說，29日上午邀請關心大林蒲遷村的立委賴瑞隆、高雄市議員陳麗娜參加要健康婆婆媽媽團高雄團的記者會，雖然不知道遷村策進委員會何時啟動，但無論如何要先出聲，為大林蒲人爭取加入遷村策進委員會的機會，否則可能再度被公部門排除在一旁。

洪秀菊表示，29日同時要訴求中鋼停止煉焦和興達老舊燃煤電廠除役。

台灣要健康婆婆媽媽團高雄團全力爭取加入大林蒲遷村策進委員會以捍衛大林蒲居民的權益...
台灣要健康婆婆媽媽團高雄團全力爭取加入大林蒲遷村策進委員會以捍衛大林蒲居民的權益。圖／翻攝洪秀菊臉書
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婆婆高雄市韓國瑜

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