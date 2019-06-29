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長榮空服員罷工將落幕 已創五大紀錄

岡山榮家走過一甲子 褪去軍事色彩變身「全民之家」

2019-06-29 19:15聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄岡山榮譽國民之家今天歡度60周年慶，走過一甲子歲月，榮家從封閉走向開放，蛻變成與社區一家，今天的慶祝活動，地方民代仕紳都到場同賀，榮家主任謝琦偉期許未來的岡山榮家可以成為「全民之家」。

在海軍陸戰隊樂、儀隊、工訓中心金獅戰鼓隊熱力演出下，岡山榮家今年慶祝60歲生日。成立於民國48年的岡山榮家，面積約18公頃，是全國占地最大的榮家，早期安置隨政府播遷來台的單身榮民，最高紀錄曾安置4700人，比一旅的兵力還多。

岡山榮家過去採軍事化照顧，榮民長輩需參加升旗，點名，蒙上層「軍民難分」的神祕面紗，現在則蛻變成現代化的養生村，有醫師、社工人員24小時常駐，照顧對象從榮民擴增到榮眷，106年起給開放安置65歲以上的一般民眾，不再清一色只住「榮民伯伯」。

岡山榮家表示，目前岡榮總床數為861床，分一般床位及失能養護床位，每年舉辦高達千餘場次的慰問關懷活動，其中養護床位每月平均有200人預約待床。

高雄市副議長陸淑美表示，岡山榮家把住民當成自家親人在照護，未來高雄市議會會力挺榮家各項照顧措施。

岡山榮家慶祝60周年，不少榮家長輩感受到喜慶的氛圍，踴躍上台秀出自我，有80歲的老伯上場大跳國標舞，也有百歲人瑞上台表演短劇，展現活力，住民更大玩「變裝趴」，熱情參與，榮家主任謝琦偉希望岡榮可以再創下一個輝煌的60年。

高雄岡山榮家歡度60周年，住民玩起變裝趴，熱鬧慶祝。記者王昭月／攝影
高雄岡山榮家歡度60周年，住民玩起變裝趴，熱鬧慶祝。記者王昭月／攝影
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岡山榮民高雄市

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