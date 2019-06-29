屏東雙流慶生湧現人潮 遊客：門票10元哪裡找

2019-06-29 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



林務局屏東林區管理處今天在屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區為自然教育中心10歲生日辦派對，除了參與過的夥伴、輔導團隊、經營團隊、環境教師、在地學校夥伴、國家森林志工，門票只要10元的銅板價，也吸引不少外地遊客到雙流遊樂區享受氛多精，單日湧入近2000人。

協助林務局自然教育中心發展規畫的台師大環境教育研究所教授周儒說，一群人能夠為一件事情一起努力10年真的不容易，雙流秉持初衷推動環境教育至今，期待中心開啟下個10年；催生雙流自然教育中心及規畫課程的葉欣誠老師說，中心開幕不到1個月就遇到八八風災，但未放棄環境教育的推廣，而是深入災區以到校服務形式持續深耕。

林務局屏東林管處長張偉顗，「雙流自然教育中心以『穿梭熱帶季風林，順沿溪流訪瀑布，探索生態樂學習，看見土地與人永續共存』為號召，現場不僅展出中心10年來的經營成果，藉此機會感謝所有付出的夥伴，管處將持續與獅子鄉楓林國小、草埔國小、丹路國小及獅子國中合作，深化原民文化推動，將原民山林智識融入環境教育中。