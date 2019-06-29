台韓料理歐巴端美味 高雄年輕人奪冠
高雄市農業局推廣行銷高雄農畜產品，強化高雄物產館國際能見度，今天下午邀韓國水產部在高雄物產館舉辦理「2019韓國水產VS.台灣農畜產」的創意料理決賽，利用韓國的水產加高雄的農產品當食材，共有6組參加，還有韓國人來挑戰，比賽結果，由兩名年輕人組成的「相輔相成」奪冠。
這次決賽隊伍，先在6月22、23日辦初賽，入圍6隊分別是「海鮮殺手」、「越吵越勇」、「相輔相成」、「古早味」、「欣仔廚房」與「來自韓國」，今天下午在高雄物產館廚藝教室參加大會指定食材PK賽。
指定食材有高雄及台灣在地農畜特產，包括高雄享樂雞、喜哈蛋、高雄147美濃米與鳳山農會所提供紅蘿蔔、黃豆芽、長豆、青蔥、洋蔥、杏鮑菇、雪白菇、木耳、綠地瓜葉、紅地瓜葉、枸杞葉、小松菜、野莧菜、綠皇宮菜、香蕉、火龍果、珍珠芭、金鑽鳳梨等當季當令蔬果，還有韓國空運來台的新鮮活鮑魚、干貝、魚板等水產。
比賽結果出爐，「相輔相成」隊奪冠，由選手陳愛琳、黃品瑜以海鮮石鍋飯和韓式魚板蔬菜捲料理奪冠，獲獎牌一面、韓國來回機票、價值上萬元的韓國水產鮑魚、干貝等，也帶回高雄首選食材享樂雞、喜哈蛋、高雄147米及各類鮮蔬及韓國先生餐廳的免費禮券。第二名李玉琪和蔡芷姍、第三名簡甫峻和李永泰與佳作許玉欣和李家瑜 。
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