台韓料理歐巴端美味 高雄年輕人奪冠

2019-06-29 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市農業局推廣行銷高雄農畜產品，強化高雄物產館國際能見度，今天下午邀韓國水產部在高雄物產館舉辦理「2019韓國水產VS.台灣農畜產」的創意料理決賽，利用韓國的水產加高雄的農產品當食材，共有6組參加，還有韓國人來挑戰，比賽結果，由兩名年輕人組成的「相輔相成」奪冠。

這次決賽隊伍，先在6月22、23日辦初賽，入圍6隊分別是「海鮮殺手」、「越吵越勇」、「相輔相成」、「古早味」、「欣仔廚房」與「來自韓國」，今天下午在高雄物產館廚藝教室參加大會指定食材PK賽。

指定食材有高雄及台灣在地農畜特產，包括高雄享樂雞、喜哈蛋、高雄147美濃米與鳳山農會所提供紅蘿蔔、黃豆芽、長豆、青蔥、洋蔥、杏鮑菇、雪白菇、木耳、綠地瓜葉、紅地瓜葉、枸杞葉、小松菜、野莧菜、綠皇宮菜、香蕉、火龍果、珍珠芭、金鑽鳳梨等當季當令蔬果，還有韓國空運來台的新鮮活鮑魚、干貝、魚板等水產。