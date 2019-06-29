4000人享受港都之美 ZEPRO RUN結合城市觀光

2019-06-29 17:31 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



「ZEPRO RUN 城市健跑嘉年華-高雄場」，明天上午將在高雄美術館前起跑，本場賽事除了台灣跑友，還有中國、日本、美國、馬來西亞、菲律賓等十幾個國家約130名選手競速，分為路跑組10K、健康組5K，讓近4000名跑友一同來健跑，