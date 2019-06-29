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金曲30／蓄鬍、憔悴 言承旭避談林志玲閃婚只提「他」

4000人享受港都之美 ZEPRO RUN結合城市觀光

2019-06-29 17:31聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

「ZEPRO RUN 城市健跑嘉年華-高雄場」，明天上午將在高雄美術館前起跑，本場賽事除了台灣跑友，還有中國、日本、美國、馬來西亞、菲律賓等十幾個國家約130名選手競速，分為路跑組10K、健康組5K，讓近4000名跑友一同來健跑，

活動賽道沿著高雄知名愛河河畔繞行，途中經過中都願景橋與河堤兩岸的綿延綠蔭，盡情享受高雄之美，這場路跑賽同時結合城市共同發展觀光理念，更為高雄帶來預計高達千萬的直接經濟效益，落實促進運動觀光產業。

「ZEPRO RUN 城市健跑嘉年華-高雄場」，明天上午將在高雄美術館前起跑。記...
「ZEPRO RUN 城市健跑嘉年華-高雄場」，明天上午將在高雄美術館前起跑。記者劉學聖／攝影
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路跑馬來西亞愛河

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