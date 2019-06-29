智慧農業推動示範溫室 菲律賓來取經

2019-06-29 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市農業局正在推動精準農業，讓農作物受到更好的照顧。農業局長吳芳銘今天的臉書上PO文指出，農業局協助蓋婭社會企業在旗山設置示範型環控溫室，結合智慧化環控設備，配合不同作物、調控適合生長的溫溼度。出入口以抗紫外線批覆材料處理，搭配高低層不同密度網布，降低昆蟲進入的可能，提升土壤管理，達到整場智慧化生產的多面向照顧。

高雄市農業局說，未來期望除了台灣，更希望能以新南向為目標，整廠輸出推廣到菲律賓、越南、泰國、印尼等東南亞國家，今年已培訓菲律賓4位大學生，促進新南向國際交流。

蓋婭社會企業總監林盈說，示範溫室結合專利地下滲灌系統，直接把肥分送到作物根部，可以減少很多肥份的使用，讓肥培管理更精準、減少不必要的使用，以對作物與土壤都安全永續、低硝酸鹽含量蔬果為目標。

網室去年9月設立完成後，配合市場需要，已陸續栽種小白菜、小黃瓜、青花椰菜、莧菜、空心菜及芥蘭等10幾種作物。目前也合作測試鳳山熱帶農業試驗所培育，早收耐熱型的青花椰菜，建立作物數據資料庫。

高雄市農業局長吳芳銘說明，蓋婭社會企業藉由智慧化環控溫室，建立智慧化輔助農業生產模式，推動精準農業，積極拓展國際交流。