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智慧農業推動示範溫室 菲律賓來取經　

2019-06-29 17:19聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市農業局正在推動精準農業，讓農作物受到更好的照顧。農業局長吳芳銘今天的臉書上PO文指出，農業局協助蓋婭社會企業在旗山設置示範型環控溫室，結合智慧化環控設備，配合不同作物、調控適合生長的溫溼度。出入口以抗紫外線批覆材料處理，搭配高低層不同密度網布，降低昆蟲進入的可能，提升土壤管理，達到整場智慧化生產的多面向照顧。

高雄市農業局說，未來期望除了台灣，更希望能以新南向為目標，整廠輸出推廣到菲律賓、越南、泰國、印尼等東南亞國家，今年已培訓菲律賓4位大學生，促進新南向國際交流。

蓋婭社會企業總監林盈說，示範溫室結合專利地下滲灌系統，直接把肥分送到作物根部，可以減少很多肥份的使用，讓肥培管理更精準、減少不必要的使用，以對作物與土壤都安全永續、低硝酸鹽含量蔬果為目標。

網室去年9月設立完成後，配合市場需要，已陸續栽種小白菜、小黃瓜、青花椰菜、莧菜、空心菜及芥蘭等10幾種作物。目前也合作測試鳳山熱帶農業試驗所培育，早收耐熱型的青花椰菜，建立作物數據資料庫。

高雄市農業局長吳芳銘說明，蓋婭社會企業藉由智慧化環控溫室，建立智慧化輔助農業生產模式，推動精準農業，積極拓展國際交流。

吳芳銘說，農業局為讓農業設施能更符合農民需求，對溫室高度，過去須有專家學者建議才能由5公尺專案許可放寬；從　6月26日起，免專案就可放寬至7公尺，讓農民興建溫室有天窗需求時更富彈性，希望能促進高雄農業設施精準農業發展。

高雄市農業局協助蓋婭社會企業在旗山設置示範型環控溫室，結合智慧化環控設備，配合不...
高雄市農業局協助蓋婭社會企業在旗山設置示範型環控溫室，結合智慧化環控設備，配合不同作物、調控適合生長的溫溼度。圖／高雄市農業局提供
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高雄市農業局協助蓋婭社會企業在旗山設置示範型環控溫室，結合智慧化環控設備，配合不...
高雄市農業局協助蓋婭社會企業在旗山設置示範型環控溫室，結合智慧化環控設備，配合不同作物、調控適合生長的溫溼度。圖／高雄市農業局提供
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高雄市農業局說，未來希望以新南向為目標，把示範溫室整廠輸出推廣到菲律賓、越南、泰...
高雄市農業局說，未來希望以新南向為目標，把示範溫室整廠輸出推廣到菲律賓、越南、泰國、印尼等東南亞國家，今年已培訓菲律賓4位大學生，促進新南向國際交流。圖／高雄市農業局提供
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吳芳銘社會企業高雄市

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