走過一甲子 金門畜試所從牧馬轉型成觀光亮點
金門縣畜產試驗所今天舉辦60周年慶，尤其最近網上知名的打卡熱點「布拉安格斯園區」啟用也安排在今天，加上打卡送冰棒、寫生比賽、DIY體驗、兒童電動車餵養體驗等，現場共吸引近千人參與，金門縣長楊鎮浯表示，盼未來該所能朝環境生態及觀光休閒等多元功能的場域發展，讓畜試所成為金門旅遊新亮點。
金門縣畜產試驗所遊客中心今天一連舉辦「金門畜牧一甲子活動」、「金門縣青年餐飲輔導成果發表會暨聯合行銷活動」，3場活動，包括楊鎮浯縣長、農委會畜產試驗所所長黃振芳、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明治與歷任的畜試所長都來參與。
活動的亮點就是「布拉安格斯園區」啟用，園區有「青草地鮮乳」大型的鮮乳紙盒造型屋，紅白相間的造型在藍天綠地的襯托下，顯得非常搶眼，對於飲用青草地長大的民眾而言，是令人回味的畫面。
楊鎮浯在致詞時表示，今日是畜試所慶祝成立60週年活動，一甲子的歲月實屬不易，感謝同仁犧牲奉獻點滴積累，同時「布拉安格斯園區」能順利啟用，也必須感謝中央對地方一直以來的支持，讓金門的畜牧產業發展能更上一層樓，畜試所未來除了持續發展畜養、觀光休閒外，也會思考成立獨立加工部門來發展畜產加工品，提高附加價值。
今天會中也介紹25家青年創業者，他們默默的在金門各地開設了許多具有特色的餐廳、咖啡館，投入了蜂蜜、香菇、蔬果等農業種植，楊鎮浯還率團隊很認真的「吃、買一輪」給他們鼓勵，他說，相信我們已經可以看到金門無可限量的未來。
縣府建設處從6月30日起一直到7月28日推出整合性的「金門美食讚餐廳聯合行銷活動」(Time for Kinmen Restaurant Month)，將近一個月的時間，只要到今年輔導的21家餐廳用餐，至「金門美食讚」粉絲團按讚並上傳照片與分享，即有機會獲得金門至東京來回機票乙張，每週再針對臉書按讚、上傳與分享的消費者，抽出金門的美食伴手禮贈送。有關金門美食讚餐廳聯合行銷活動資訊，可上金門縣青年餐飲業輔導及品質提升計畫網站或金門美食讚粉絲團。
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