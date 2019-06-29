走過一甲子 金門畜試所從牧馬轉型成觀光亮點

2019-06-29 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣畜產試驗所今天舉辦60周年慶，尤其最近網上知名的打卡熱點「布拉安格斯園區」啟用也安排在今天，加上打卡送冰棒、寫生比賽、DIY體驗、兒童電動車餵養體驗等，現場共吸引近千人參與，金門縣長楊鎮浯表示，盼未來該所能朝環境生態及觀光休閒等多元功能的場域發展，讓畜試所成為金門旅遊新亮點。

金門縣畜產試驗所遊客中心今天一連舉辦「金門畜牧一甲子活動」、「金門縣青年餐飲輔導成果發表會暨聯合行銷活動」，3場活動，包括楊鎮浯縣長、農委會畜產試驗所所長黃振芳、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明治與歷任的畜試所長都來參與。

活動的亮點就是「布拉安格斯園區」啟用，園區有「青草地鮮乳」大型的鮮乳紙盒造型屋，紅白相間的造型在藍天綠地的襯托下，顯得非常搶眼，對於飲用青草地長大的民眾而言，是令人回味的畫面。

楊鎮浯在致詞時表示，今日是畜試所慶祝成立60週年活動，一甲子的歲月實屬不易，感謝同仁犧牲奉獻點滴積累，同時「布拉安格斯園區」能順利啟用，也必須感謝中央對地方一直以來的支持，讓金門的畜牧產業發展能更上一層樓，畜試所未來除了持續發展畜養、觀光休閒外，也會思考成立獨立加工部門來發展畜產加工品，提高附加價值。

今天會中也介紹25家青年創業者，他們默默的在金門各地開設了許多具有特色的餐廳、咖啡館，投入了蜂蜜、香菇、蔬果等農業種植，楊鎮浯還率團隊很認真的「吃、買一輪」給他們鼓勵，他說，相信我們已經可以看到金門無可限量的未來。