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墾丁沙灘海漂垃圾撿不完 他們辦淨攤派對讓美景永續

2019-06-29 17:17聯合報 記者潘欣中╱即時報導

海洋垃圾成為全球關注的焦點，各地都有人以不同方式關心；屏東恆春半島群在地青年和潛水業者為永續保留美麗海岸線，把「淨灘變日常」」今年春天發起每周六在不同區域、為期一季的「環半島淨灘」，他們融入音樂表演與海廢藝術創作，把單調的淨灘變成有「溫度」、「交朋友」的派對活動，參與者感動淨灘也可以很歡樂。

屏東恆春半島這幾年遊客直直落，負面的消費和環境問題引發熱議，政府及商家聯手改善消費問題外，去年有民宿、餐廳、水上活動業者合辦淨灘活動，現場提供淨灘民眾茶水點心外，只要淨灘完畢出示證明，還有住宿、用餐優惠，鼓勵大家愛護環境，引發熱烈回響，一群在地青年和業者決定延續，由「恆春現場」、「海漂電台」在網路上發起「環半島淨灘計畫」。

「環半島淨灘」規畫恆春半島11處沙灘，在高人氣的大灣、船帆石遊憩沙灘外，也納入無人的風吹砂等沙灘，從3月的春天開始，每周六淨灘一處，等11周結束，春季淨灘剛好結束，接著可以回到第一個地方，重新進入夏季的淨灘接力，希望成為整年不間斷的四季淨灘運動；每周由各商家輪流承辦，同時安排潛水淨海和分類統計，並邀在地音樂人現場表演和海廢創作展示，把單調的淨灘變成歡樂的環保派對，吸引更多人參與。

每周的淨灘活動不孤單，定居恆春的2013金曲獎最佳樂團主唱SUMMER，帶著樂團「Give Me A 賴打」參與巡迴，11名藝術創作家以各海灘的廢棄物創作展覽，並加入陸、海、空三方攝影團隊，拍攝介紹各海灘的社區特色觀光指南，悠遊墾丁及恆春獨立書店紅氣球書屋，也以影像及文字記錄讓人感動的淨灘過程。

「回顧耗時11周的淨灘，前後動員1037人，累計撿起3877公斤垃圾，真得不容易，但非常值得！」活動發起人小楷說， 要頂著酷暑、在休假時出門淨灘、要執行繁瑣的分類整理、要放下週六人潮最旺的生意、要號召各地夥伴加入、要在被垃圾淹沒的疲乏中維持熱情初心，一路走來，有笑有淚，更有滿滿收獲和滿心感動；知道垃圾生成速度遠超過被撿的，目的藉此讓「淨灘變成日常」。

他說，環境保護運動從來不該是小眾的事，打破同溫層，才能建立全民共識，有了共識恆春半島就會逐步前進，從家庭教育到社會風氣不容易，但聚沙成塔，已經有超過千人次的參與，以實際行動為恆春半島的環境寫下新篇章；無論活動辦的如何，是誰發起的並不重要，大家只是盡自己所能，做一些對地球好的事情，淨灘不只是每年的一個節日活動，而是常態。

屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，年...
屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，年輕人相揪在豔陽下撿拾海漂垃圾，並做分類統計。圖／海漂電台提供
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屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，年...
屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，年輕人相揪在豔陽下撿拾海漂垃圾，並做分類統計。圖／海漂電台提供
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屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，除...
屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，除了邀在地音樂人現場演出，還請藝術創作家創作海廢藝術。圖／海漂電台提供
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屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，除...
屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，除了邀在地音樂人現場演出。圖／海漂電台提供
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屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，除...
屏東恆春半島一群在地青年和潛水業者今年春天自發性展開為期一季的「環半島淨灘」，除了邀在地音樂人現場演出，還請藝術創作家創作海廢藝術，圖為「水母的塑料世界」。圖／海漂電台提供
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淨灘沙灘樂團

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