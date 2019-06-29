墾丁沙灘海漂垃圾撿不完 他們辦淨攤派對讓美景永續

2019-06-29 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



海洋垃圾成為全球關注的焦點，各地都有人以不同方式關心；屏東恆春半島群在地青年和潛水業者為永續保留美麗海岸線，把「淨灘變日常」」今年春天發起每周六在不同區域、為期一季的「環半島淨灘」，他們融入音樂表演與海廢藝術創作，把單調的淨灘變成有「溫度」、「交朋友」的派對活動，參與者感動淨灘也可以很歡樂。

屏東恆春半島這幾年遊客直直落，負面的消費和環境問題引發熱議，政府及商家聯手改善消費問題外，去年有民宿、餐廳、水上活動業者合辦淨灘活動，現場提供淨灘民眾茶水點心外，只要淨灘完畢出示證明，還有住宿、用餐優惠，鼓勵大家愛護環境，引發熱烈回響，一群在地青年和業者決定延續，由「恆春現場」、「海漂電台」在網路上發起「環半島淨灘計畫」。

「環半島淨灘」規畫恆春半島11處沙灘，在高人氣的大灣、船帆石遊憩沙灘外，也納入無人的風吹砂等沙灘，從3月的春天開始，每周六淨灘一處，等11周結束，春季淨灘剛好結束，接著可以回到第一個地方，重新進入夏季的淨灘接力，希望成為整年不間斷的四季淨灘運動；每周由各商家輪流承辦，同時安排潛水淨海和分類統計，並邀在地音樂人現場表演和海廢創作展示，把單調的淨灘變成歡樂的環保派對，吸引更多人參與。

每周的淨灘活動不孤單，定居恆春的2013金曲獎最佳樂團主唱SUMMER，帶著樂團「Give Me A 賴打」參與巡迴，11名藝術創作家以各海灘的廢棄物創作展覽，並加入陸、海、空三方攝影團隊，拍攝介紹各海灘的社區特色觀光指南，悠遊墾丁及恆春獨立書店紅氣球書屋，也以影像及文字記錄讓人感動的淨灘過程。

「回顧耗時11周的淨灘，前後動員1037人，累計撿起3877公斤垃圾，真得不容易，但非常值得！」活動發起人小楷說， 要頂著酷暑、在休假時出門淨灘、要執行繁瑣的分類整理、要放下週六人潮最旺的生意、要號召各地夥伴加入、要在被垃圾淹沒的疲乏中維持熱情初心，一路走來，有笑有淚，更有滿滿收獲和滿心感動；知道垃圾生成速度遠超過被撿的，目的藉此讓「淨灘變成日常」。