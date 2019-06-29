全台獨有扛魚工行業 造就東港鮪旗漁業興盛

2019-06-29 16:54 中央社 屏東縣29日電



屏東東港黑鮪魚季將結束，東港區漁會總幹事林漢丑在臉書上向扛魚工人致謝說，東港魚市保有全台唯一扛魚工產業，他們的汗水造就東港鮪旗漁業興盛，但產業逐漸凋零中。

黑鮪魚季月底結束，今年捕獲黑鮪魚1200尾，創近5年新高，林漢丑在臉書發文向扛魚工致謝，也才讓大家知道，原來東港漁市的扛魚工，是全台獨有的產業文化。

4月底到6月底的黑鮪魚季，每天清晨5時30分，東港魚市人聲鼎沸，魚販等著挑選最好的魚貨，只見身穿扛魚特製油衫、腳踩長筒雨鞋的扛魚工，肩扛黃鰭鮪、旗魚、鬼頭刀和鯊魚等大型魚類來回穿梭，一肩扛著魚，在漁船甲板上及船舷邊踩高走低，保持平衡感避免滑倒，然後以跑馬拉松式的快步扛進魚市。

通常卸貨時間只有一小時，越快到魚市場，魚保持的愈新鮮，拍賣價格越好，這樣的扛魚工文化在東港從民國60年開始，最盛時在70、80年間的扛魚工約130人，美國911事件後，石油上漲、外籍漁工問題多，捕漁成本增高，再加政府鼓勵休漁，捕漁船隻減少，年輕人不想做粗工等，目前東港扛魚工剩30人。

53歲的許振華28歲開始做扛魚工，是東港魚市目前管轄扛魚工人手最多的工頭，他指東港魚市拍賣採議價制，不像其他漁港採拍賣制，因此現撈生鮮魚以新鮮價格最好，魚從船艙越快到魚市場就越新鮮。

許振華說，東港漁港船多，黑鮪魚季一次出海的延繩釣漁船400多艘，每10天或半個月就進港卸貨，常常一進港就10多艘船並列，一起卸貨。

10多艘船並列，「扛魚工就像是武俠小說裡練就高強武功的俠士，扛著百斤重的魚，一條船跨過一條船，船大小不一，過船如翻山越嶺，扛著的魚不能掉，否則影響肉質，如何不掉魚又要拼速度，技術很重要」，許振華說，他們扛的魚最小約50公斤，曾經有人扛過180公斤的魚，扛魚工都得是大力士，日扛千斤魚稀鬆平常。

日本人曾到東港魚市考察，發現很多漁船併排想要用輸送帶取代扛魚工，但很難克服，要把魚從船艙搬到岸邊這段搬運，最後認為實務操作還是用人扛最快。

林漢丑表示，黑鮪魚一尾大多200公斤到400多公斤，所以用吊車吊到小推車上，然後推到魚市場議價拍賣；旗魚、黃鰭鮪、鯊魚及鬼頭刀等大型魚就得靠扛魚工，因為東港漁船多，碼頭沒辦法容納這麼多吊車。

林漢丑說，東港漁會興建室內恆溫生鮮場，明年底會啟用，到時候搬運也會逐漸以山貓等機械取代，扛魚工工作量會減少，加上年輕人不願從事此行業，扛魚工文化恐怕將逐漸消失。