水利署想在高雄大樹鑿井取水 大樹居民堅決反對到底

2019-06-29 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



經濟部水利署因應枯旱，計畫在高屏溪右岸開鑿深水井，今天召開說明會，但高雄市大樹區興田、溪埔及大坑等里擔心取水會造成地層下陷，並影響農作灌溉，異口同聲表示，堅決反對到底。

水利署水利規畫試驗所副所長曾國柱表示今天是說明規畫階段的構想，尚未發包施工，也絕對不會硬行上路，不過在場民眾無法接受，有 民眾甚至飆罵「吃人夠夠」。

水規所今早在高雄大樹區興田里活動中心舉辦「高屏地區防災緊急備援井網規畫成果說明會」，大樹區各里上百民眾到場，立委黃昭順，高雄市議員吳利成均出席關心。

水規所表示，高屏地區沒有水庫，104年遭逢枯旱，進入第三階段限水近3個月，為此水利署未雨綢繆，構思應變之道，規畫在高屏溪右岸河川地開鑿10口深水井，6口在溪埔里、4口在興田里，每日約抽6.4萬噸水。未來抽取之前及抽取的水量都會公開透明。就民眾關切是否造成地層下陷，水規所坦言，溪埔與興田里水位約會下降2.7公尺，大坑里約0.7公尺，且只會在第三階段限水時才啟用。

大樹籍議員吳利成認為，大樹區過去配合興建高屏溪攔河堰、伏流水工程，日後一旦開井， 恐會地層下陷且影響及玉荷包灌溉，最令大樹人不平的是，水利署過去開發伏流水回饋金竟集中在特定對象，而非承擔風險的居民。

興田里長曾金益不平地說，不能因為大樹水質好，需要水就動大樹區祖仙留下的資產，大坑里長吳進雄則說，水利署當初要進行伏流水工程，言明回饋地方3年300萬，最後工程提早2年完工，卻僅提撥100萬回饋金，這次大家不會再被騙了，立委黃昭順則要大家將反對意見寫成紀錄，她會在立法院幫忙把關，不會讓工程亂做。

在場居民對於緊急備援井網一案普遍反對，有人還從台中特別趕回家參加說明會，表明捍衛家園的決心。