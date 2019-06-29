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千禧年世界最佳年輕大學評比 高雄大學名列全球第56

2019-06-29 12:37聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「英國泰晤士高等教育Times Higher Education，THE」公布「千禧年成立、世界最佳年輕大學（The best millennial universities 2019）」排名，國立高雄大學名列全球第56，也是台灣唯一入榜的國立大學。

英國泰晤士高等教育這項「千禧年世界最佳年輕大學」評比，項目包括各大學2017年間的教學、研究、論文被引用率及國際合作、產學合作等5大面向數據進行分析，今年6月24日公布結果。

高雄大學表示，學校在評比中多面向數據都獲得肯定，例如攜手「財團法人台灣尤努斯基金會」，2017年底成立全球第41所、全台第3所「尤努斯社會企業研究中心」，向諾貝爾和平獎得主穆罕默德·尤努斯致敬，學習「社會型企業」經營理念，陸續舉辦國際論壇，邀請國內外尤努斯中心、社企學者分享研究案例成果。2018年結合高教深耕計畫，接軌聯合國SDGs（17項永續發展目標），開展一系列課程、講座、體驗學習，像是「水煮地球SDG講座」、「棉蘭國際共學營」，師生造訪印尼Padang Sidempuan地區，見習當地社會企業推廣「友善雨林咖啡、樹糖」作法。

高雄大學2016年起與泰國姐妹校、朱拉隆功大學Chulalongkorn University，展開系列交流，包括共同舉辦泰國文化論壇，拓展師生、民眾對東南亞認識，以及合辦全台唯一泰國官方認證的「泰語能力檢定」。

校方指出，在產學合作方面，高雄大學與全球半導體大廠台灣恩智浦半導體公司簽署學生實習計畫，也與台灣汽車電子大廠光寶科技公司推出跨領域「汽車電子商管學分學程」，表現傑出者優先轉正職。其他還有與台灣中油公司煉製事業部、高雄市青年創業協會簽署產學合作備忘錄，未來將攜手進行教師研習、學生實習、人才培訓等事項。

高雄大學2015至2017年獲得教育部「教學卓越計畫」、「教學創新計畫」連續3年獎勵，推出跨領域學習的相聲課程、重視實作的深碗課程、培養自主學習的微學分課程，並開發校園實境遊戲帶大一新生認識校園、邀請企業大廠主管員工加入教學團隊帶學生進行企業診斷與方案規畫、鼓勵學生前進東協國家實習、參加國際競賽與會議等。

今年4月高雄大學曾獲THE公布的「世界大學影響力排名University Impact Ranking」肯定，名列全球201-300名，其中項次8「提升工作尊嚴及經濟成長」，獲得全球第72名；項次11「永續城市及社區」，也獲得全球第94名的佳績。

國立高雄大學獲英國泰晤士高等教育「千禧年世界最佳年輕大學」評比，名列全球第56。...
國立高雄大學獲英國泰晤士高等教育「千禧年世界最佳年輕大學」評比，名列全球第56。圖／高雄大學提供
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