柯文哲率隊訪屏東 潘孟安：高鐵南延就不用辛苦了

2019-06-29 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



台北市長柯文哲今日率市府團隊，南下至屏東縣進行市政交流。南北兩城市交流頻繁，屏東縣長潘孟安致詞時除感謝北市府特別規畫場地，供屏東農產品持續輸往台北販售，而北市府在小琉球上的土地，先前無償撥用給屏東縣府打造護理之家，預告將在年底啟用。潘孟安也提到，北市府團隊舟車勞頓南下屏東，如果高鐵能夠順利南延，大家就不用那麼辛苦了。

潘孟安說，北市府團隊今早搭第一班高鐵，還要輾轉從新左營到屏東，若中央政府趕快宣布高鐵南延，台北與屏東就更近了，而且交通能帶動城市發展，就像人的主動脈，頭到腳無法暢通「腳就麻掉了」。

而離島琉球鄉，過去的少年感化院，卻莫名其妙變成台北市政府用地，但撇除歷史背景不談，柯文哲上任後無償撥用0.5公頃土地，給屏縣府做社福用地，目前琉球護理之家已經在驗收，預計六月底可以拿到使用執照。潘也提到，後來繼續與北市府「纏鬥」後，也再撥用1.7公頃土地，將打造「全人關懷基地」。

柯文哲說，以前出去做市政交流，人從來沒那麼多，那就代表屏東很好玩，立刻引起現場一陣大笑。他3月和夫人陳佩琪，欣賞台灣燈會，對人山人海的景象印象深刻。關於潘孟安所提到的「土地撥用」直接找財政局長，「農產品販售」直接找產業局長，北市府一定會幫忙。