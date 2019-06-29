高雄登革熱疫情發燒 台塑老董出手相助

2019-06-29 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市登革熱疫情方興未艾，距離熱區相當近的台塑仁武廠今早發動150名員工協助防疫，董事長林健男特地南下精神喊話，要各志工小隊以里為單位認為養責任區，持續協助防疫，只要登革熱疫情告一段落未發生任何病例，公司就會給予獎勵。

高雄市爆發登革熱疫情，疫區集中在三民區金獅湖市場周遭。與登革熱疫區相鄰的高雄市仁武區不敢掉以輕心，其中台塑仁武廠今早就動員150志工，分成7支小隊，分別到仁武、竹後、中華、五和等里清理環境。

台塑董事長林健男今天一早搭高鐵南下到高雄仁武廠，向志工們精神喊話，指不是一次性動員協助防疫就了事，各志工小隊應以里為責任區，平日與里長里民保持溝通，提供協助，讓民眾感受到台塑的關心。他並表示，這次登革熱告一段落，只要各責任區零病例，公司就會予以獎勵。

林健男表示，這是台塑睦鄰，保護鄉民的一個心意，他相信比起過去常辦的慢跑活動更具意義。