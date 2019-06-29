高市照顧母嬰 一般車輛違停粉紅色停車格即日起開罰

2019-06-29 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市為照顧孕媽媽和有6歲以下兒童的家庭，全市公民營停車場、特定地點路邊停車格共設了上千個親子親善停車位，今天之前違規占用此停車格的車輛不罰，但即日起如果車上沒有吊掛粉紅色孕婦卡、 6歲以下兒童黃色卡或孕婦／兒童健康手冊、或圓形母嬰親善汽車停車證，一經拍照檢舉或被交通人員查到，車主要被罰600元以上、1200元以下罰鍰。

至於畫有藍色線的卸貨專用停車格，到今年11月底，一般車輛每個星期天都可停放，不會被拖吊。

高雄市交通局表示，為便利準媽媽及有6歲以下小朋友的家庭在特定場所附設停車，方便媽媽和小朋友上下車，高雄市政府各機關、百貨公司大賣場、車站、機場、區域級醫療院所、觀光景點、93處公民營路外公共停場，都設置母嬰親善停車格，共有1010格。此格位內框畫了粉紅色線，和一般停車格明顯區隔。

雖然高雄市有上千個母嬰親善停車格，但今天之前如果被一般車輛停放，公民停車場、交通局多只採勸導方式，沒有開罰；但今天起，高雄市交通局祭出罰則，

占用親善停車格的車輛，要是沒有相關證件，一經拍照檢舉，交通單位即會開罰600到1200元的罰鍰。

至於卸貨專用停車格，6月之前一般汽車都不可以停放，只有貨車可停，即使是真正送貨的一般汽車也不能停，一停放，拖吊車可以拖吊。高雄市議員黃文益認為假日時很多店家休息，貨車大減，卸貨停車格應開放給一般汽車停放，不能拖吊，交通局於是自本月起到11月底試辦星期天開放一般汽車可停卸貨停車格，只是市民多不曉得。

黃文益表示，交通局是有公告卸貨停車格試辦半年的星期天開放一般車輛停放，但沒有多向市民宣導，他問了很多市民，多不曉得有這項試辦。