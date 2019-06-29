燕巢動保關愛園區開狗狗瑜珈課程 大人小孩都開心
高雄市動物保護處今天上午在燕巢動物保護關愛園區開「狗狗瑜珈(Doga)」課程，吸引不少愛狗及小朋友參加，許多大人帶著孩子，與狗狗揮灑汗水甜蜜互動，很難讓人想像這裡是動物收容所。
高雄市動保處指出，「狗狗瑜珈」（Doga，Dog+yoga）近年才自歐、美、日興起，在台灣還是很新鮮的寵物療癒系體驗。去年開辦後，今年初就有民眾積極詢問何時會再開課！動保處配合暑假來臨，今天上午再度開課，活動設定4到10歲的小朋友和園區狗兒一起做瑜珈，首度大膽嘗試將不受控制且最難搞的狗狗和孩童融入課程，現場歡笑及犬吠聲此起彼落。
動保處葉坤松處長表示，民眾藉由參與 Doga活動，協助園區狗兒們舒緩長期待在室內的壓力、情緒不穩，更可改善部分犬隻因多吃少動所產生的肥胖問題，也可以讓有心想要領養寵物，但卻因主客觀因素無法飼養的家庭，藉由體驗課程，與狗狗一起伸展肢體親密動「過過乾癮」。
葉坤松說，也許有少數人認為，動物收容所就是「生命的終點」，但其實不然，動保處期望透過一些看似瘋狂又有趣的活動，能成功扭轉「收容所」給人悲情、簡陋、髒亂等負面印象，葉處長也大方分享自身體驗，在和狗狗一起做瑜珈的過程中，不僅自己的身心能獲得舒展，也可以讓狗狗舒壓，增進人和狗間的感情。
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