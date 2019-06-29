原民轉業開個人工作室 每訂單都當成傳遞歷史文化機會

2019-06-29 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



47歲魯凱族原住民馮美花是個好學的人，早年從事美容相關工作，後來因長照產業有人才需求，轉職擔任照顧服務員，後來體力無法負荷，辭職到文教協會從事裁縫工作，參加加勞動部高屏澎東分署委託生活創意工房開辦的「原民服飾時尚創意設計培訓班」後，開設個人工作室。她說，每接到一筆訂單、就多一次向顧客介紹原住民歷史文化機會。

馮美花說，過去在文教協會從事原民配件裁縫工作時，因深被原民圖騰吸引，喚起自我族群意識，毅然決定轉行從事設計工作，參加勞動部「原民服飾時尚創意設計培訓班」，深入鑽研原民歷史文化，激盪出創新創意設計想法及精進製作技法後，結訓創業開設個人工作室，一圓當設計師的夢想。

「縫製原住民圖騰包包過程，也對其象徵的文化意涵感到好奇！」馮美花在課堂上，努力學習台灣原住民族服飾概念、色彩學、圖紋學等專業知識，也精進服裝打版與刺繡技法，朝成為設計師的夢想邁進一大步。

她帶著參訓期間習得的知識技能，在屏東原鄉部落開設個人工作室，接受布包及服裝訂製。馮美花說，每接到一筆訂單、就多一次向顧客介紹原住民歷史文化機會，她總是將魯凱族族花百合花、陶壺、百步蛇等圖騰元素，融入到手作商品中，讓顧客認識原民古老故事。從事設計工作之餘，也到原鄉部落學校擔任工藝老師，職涯道路越走越寬廣。