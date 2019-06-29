親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國六延伸花蓮還在吵...他們忍受淋浴、三溫暖 貫通「最難隧道」

川習會登場 會前川習都強調美中的好關係

原民轉業開個人工作室 每訂單都當成傳遞歷史文化機會

2019-06-29 10:59聯合報 記者徐如宜╱即時報導

47歲魯凱族原住民馮美花是個好學的人，早年從事美容相關工作，後來因長照產業有人才需求，轉職擔任照顧服務員，後來體力無法負荷，辭職到文教協會從事裁縫工作，參加加勞動部高屏澎東分署委託生活創意工房開辦的「原民服飾時尚創意設計培訓班」後，開設個人工作室。她說，每接到一筆訂單、就多一次向顧客介紹原住民歷史文化機會。

馮美花說，過去在文教協會從事原民配件裁縫工作時，因深被原民圖騰吸引，喚起自我族群意識，毅然決定轉行從事設計工作，參加勞動部「原民服飾時尚創意設計培訓班」，深入鑽研原民歷史文化，激盪出創新創意設計想法及精進製作技法後，結訓創業開設個人工作室，一圓當設計師的夢想。

「縫製原住民圖騰包包過程，也對其象徵的文化意涵感到好奇！」馮美花在課堂上，努力學習台灣原住民族服飾概念、色彩學、圖紋學等專業知識，也精進服裝打版與刺繡技法，朝成為設計師的夢想邁進一大步。

她帶著參訓期間習得的知識技能，在屏東原鄉部落開設個人工作室，接受布包及服裝訂製。馮美花說，每接到一筆訂單、就多一次向顧客介紹原住民歷史文化機會，她總是將魯凱族族花百合花、陶壺、百步蛇等圖騰元素，融入到手作商品中，讓顧客認識原民古老故事。從事設計工作之餘，也到原鄉部落學校擔任工藝老師，職涯道路越走越寬廣。

勞動部高屏澎東分署表示，為滿足民眾各項參訓需求，持續委託民間單位為待業民眾辦理各職類職前訓練，待業民眾若符合免繳自行負擔費用資格條件，政府將全額負擔訓練費用。民眾可上網台灣就業通網站https://www.taiwanjobs.gov.tw查詢，或電洽07-8210171諮詢。

魯凱族原住民馮美花開設個人工作室，她說，每接到一筆訂單、就多一次向顧客介紹原住民...
魯凱族原住民馮美花開設個人工作室，她說，每接到一筆訂單、就多一次向顧客介紹原住民歷史文化機會。圖／勞動部高屏澎東分署提供
分享
魯凱族原住民馮美花開設個人工作室，她說，每接到一筆訂單、就多一次向顧客介紹原住民...
魯凱族原住民馮美花開設個人工作室，她說，每接到一筆訂單、就多一次向顧客介紹原住民歷史文化機會。圖／勞動部高屏澎東分署提供
分享

原住民

相關新聞

台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41

金門山外溪惡臭 汙水截流整治

2019-06-29 00:15

無形文資保存者 高市授證

2019-06-28 23:04

屏東藝術館一遊 像環遊世界

2019-06-28 23:00

低汙染農地工廠 優先輔導合法

2019-06-28 22:54

破除謠言 恆春全民摸彩照辦

2019-06-28 22:48

國民黨金門藍天志工團成立 未見「地方大咖」耐人尋味

2019-06-28 19:20

屏東青春藝術節 滅火器楊大正、DJ Ray Ray嗨翻演藝廳

2019-06-28 12:50

新住民活出新生活 移民署南下行動便民

2019-06-28 09:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

保存常民生活經驗！高雄為無形文資暨技術保存者授證

2019-06-28 16:02

恆春全鎮大摸彩又來了 鎮長：以坦蕩的心破除謠言

2019-06-28 15:27

暑假去哪玩？進到屏東藝術館即可環遊世界

2019-06-28 13:39
看更多

熱門文章

10元起跳！桃市廢棄物搖身變環保家具 29日起開賣

2019-06-28 11:42

到溪頭納涼一位難求 彰化縣暑假增開直達加班車

2019-06-28 12:10

泰迪熊艦長現身台南安平港 還有3米巨型水手熊

2019-06-28 12:38

台南新營淨水場大變身 斥資9億打造國際級訓練園區

2019-06-28 12:44

影／桃園復興台七線 榮華段坍方交通中斷

2019-06-28 17:10

美式碳烤牛排「接地氣」 390元大啖21盎司牛排

2019-06-29 09:00

台灣第一家民營公車在基隆 這間市定古蹟是老闆豪宅

2019-06-28 21:19

5000噸水塔蓋好40年不用引民怨 立委蔡適應協調啟用

2019-06-28 16:28

3招甩肉30公斤 警界瘋健身 型男堆中有朵花

2019-06-29 10:00

【即時短評】盤算選票不在乎食安 農地汙染恐難解

2019-06-28 22:10

太原車站違停機車滿出來！台鐵、警方束手無策

2019-06-28 15:28

上下車刷卡獎勵措施縮水？柯文哲：只限一段票

2019-06-28 16:01

竹市小小獸醫夏令營年年秒殺 報名要搶快

2019-06-28 15:24

24顆熱氣球！台東鹿野高台揭開序幕 萬人來朝聖

2019-06-29 08:27

北市oBike成爛帳？ 潘懷宗批：讓全民買單

2019-06-28 16:33

恆春全鎮大摸彩又來了 鎮長：以坦蕩的心破除謠言

2019-06-28 15:27

玉井芒果冰世界紀錄周年慶優惠多 洋人同行送一碗冰

2019-06-29 02:21

影／復育成功！大糧倉計畫 宜蘭把大豆種回來

2019-06-28 13:40

對環境更友善 北市推2030年公車全面電動化

2019-06-28 15:11

溪頭7月1日入園半價 台大實驗林70周年還有成果展

2019-06-29 08:07

台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41

你是斜槓青年嗎？新北市府「最高補助23K」挺你

2019-06-28 12:04

六輕氣爆賠償談不攏麥寮鄉民抗議 台塑：不能沒完沒了

2019-06-28 14:41

臺南市首創整合婦幼少年保護 成立安全保護中心

2019-06-28 12:00

跟老舊水管說掰掰！洪慈庸爭取4.5億自來水管線汰換

2019-06-28 14:34

基隆市46所公立幼兒園 開辦暑期課後留園最晚到6點

2019-06-28 13:40

影／南屏國小啟用宜蘭首座6色彩虹跑道 美如打卡新景

2019-06-28 12:57

電網防猴害見效 苗栗今年33戶申設

2019-06-28 23:49

信義鄉原民保留地遭濫墾 青山如同鬼剃頭

2019-06-28 17:38

台南「有條件通過」漁電共生專區？ NGO代表抗議：不實

2019-06-28 18:55

黃蠟石文化館30日開館 帶你走讀基隆漫步壺穴之美

2019-06-29 08:08

弱勢學生拿50元餐券兌換 暖新烘培坊主動升級還加碼

2019-06-28 17:31

國民黨金門藍天志工團成立 未見「地方大咖」耐人尋味

2019-06-28 19:20

坪林包種茶征服米其林味蕾 登上歐洲舞台

2019-06-28 11:39

東港大鮪扭蛋機倒數計時 屏縣府：諸多大獎仍未開出

2019-06-28 19:45

太魯閣山月吊橋主體完工 拚明年初開放

2019-06-28 23:08

金門山外溪惡臭 汙水截流整治

2019-06-29 00:15

打造偏鄉知識的家 華南咖啡書屋落成了

2019-06-28 12:46

暑假去哪玩？進到屏東藝術館即可環遊世界

2019-06-28 13:39

馬祖淡菜送檢 未檢出麻痺性貝類毒素

2019-06-28 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top