原民轉業開個人工作室 每訂單都當成傳遞歷史文化機會
47歲魯凱族原住民馮美花是個好學的人，早年從事美容相關工作，後來因長照產業有人才需求，轉職擔任照顧服務員，後來體力無法負荷，辭職到文教協會從事裁縫工作，參加加勞動部高屏澎東分署委託生活創意工房開辦的「原民服飾時尚創意設計培訓班」後，開設個人工作室。她說，每接到一筆訂單、就多一次向顧客介紹原住民歷史文化機會。
馮美花說，過去在文教協會從事原民配件裁縫工作時，因深被原民圖騰吸引，喚起自我族群意識，毅然決定轉行從事設計工作，參加勞動部「原民服飾時尚創意設計培訓班」，深入鑽研原民歷史文化，激盪出創新創意設計想法及精進製作技法後，結訓創業開設個人工作室，一圓當設計師的夢想。
「縫製原住民圖騰包包過程，也對其象徵的文化意涵感到好奇！」馮美花在課堂上，努力學習台灣原住民族服飾概念、色彩學、圖紋學等專業知識，也精進服裝打版與刺繡技法，朝成為設計師的夢想邁進一大步。
她帶著參訓期間習得的知識技能，在屏東原鄉部落開設個人工作室，接受布包及服裝訂製。馮美花說，每接到一筆訂單、就多一次向顧客介紹原住民歷史文化機會，她總是將魯凱族族花百合花、陶壺、百步蛇等圖騰元素，融入到手作商品中，讓顧客認識原民古老故事。從事設計工作之餘，也到原鄉部落學校擔任工藝老師，職涯道路越走越寬廣。
勞動部高屏澎東分署表示，為滿足民眾各項參訓需求，持續委託民間單位為待業民眾辦理各職類職前訓練，待業民眾若符合免繳自行負擔費用資格條件，政府將全額負擔訓練費用。民眾可上網台灣就業通網站https://www.taiwanjobs.gov.tw查詢，或電洽07-8210171諮詢。
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