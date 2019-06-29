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花樹盛開的夏日約會 屏東眷村之夏

2019-06-29 10:58聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

綠色，是屏東眷村最具代表的顏色，尤其是在夏天的時候，只要沿著蓊蓊鬰鬰的綠和中氣十足的蟬鳴，就可以走進市中心最具代表性的文化亮點─勝利星村，這裡的花樹正開，一幢幢的老眷舍在重新整修後更顯生氣，夏日午后最適合在此悠閒散步，蒐集所有歲月與記憶的光影。

位於屏東市中山路與青島街附近老眷舍，分屬勝利新村及崇仁新村，多數都是1928年陸續興建的建築，早自2007年起即有70幢眷舍被列入歷史建築，經過多年修復，整個眷村園區正陸續展現新的文化能量。

．將軍行館 青鳥捎來書訊

位於中山路與成功路口的孫立人將軍行館，去年縣府引進南國青鳥書店後，為這幢歷史建築更添文青風。如今行館一樓轉型成為書店，二樓仍保留孫立人將軍的蠟像及文物，尤其是庭院前的大樟樹，彷彿宣告著眷村之美就從這裡開始。

再步行向前，康定街的綠意一路延伸至巷弄間，這裡曾有一棵與人分享美好的橄欖樹，以前還曾有「橄欖樹之約」，如今雖然約會不再，橄欖樹依然是美好記憶；走累了，兩旁的餐廳「日食糖」、「麗貞館」都各具特色，可以從舌間開始體驗新式的眷村文化。

．青島街 午後與書香有約

青島街是屏東眷村最早開始聚集人氣的地方，除了餐廳之外，清營巷裡的「小陽。日栽書屋」是屏東元老級的獨立書店，小巧有致的擺設加上不疾不徐的節奏，這不就是眷村的步調嗎？

想要與書有約，可以從這裡開始。「大樹冊店」是由文化處經營的親子閱讀空間，中英文的書籍與溫馨可愛的空間，讓小朋友為之瘋狂；「繫。本屋」結合了美食、文化和書籍，書店主人描述這裡是「飲食研究所」，也讓書店以另一種更多元的形式呈現。

．永勝巷 暗藏青春夢想

藏在青島街後側的永勝巷，夏日裡花樹芬芳，是一條引人入勝的清幽小巷，這裡有「三街四十號商行」、「奧山」等新店家，是年輕人夢想的匯聚，另外作家張曉風的舊居就位於永勝巷5號，未來將以書店及微型文學館的面貌呈現。

想回到眷村舊時代，就上青島街租一件旗袍，走在綠樹巷弄間，時光彷彿回到50年代，或者想要帶孩子體驗不同族群文化，以童玩為主題的「波克夏」餐廳，一樣充滿驚奇。

在村裡的食衣住行，即是生活的原貌，勝利星村以四季不同的生活體驗，帶民眾發現村子裡的lifestyle和人文風情。五月初五，以應時花材加入艾草與菖蒲，手作成香草掛飾，在門窗前懸起一份祝福；盛夏季節，在眷村裡撐著竹竿打芒果，喚醒了皮小孩的童年的時光，就像回到那資源匱乏，但卻充滿酸甜記憶的光陰故事裡；緊接的還有七月的舊好勝(ㄙㄣˋ)市集，以展出眷村老物為主軸，用時代回憶喚醒人們的記憶。

今年十月的台灣設計展也將在屏東展開，勝利星村正是展區之一，走進村裡，不只看見設計展，更可以看見屏東滿滿的文化能量，正在眷村的花樹之下盡情綻放。

圖為孫立人將軍行館。圖／本報資料照
圖為孫立人將軍行館。圖／本報資料照
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綠色是屏東眷村的主色。圖／本報資料照
綠色是屏東眷村的主色。圖／本報資料照
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盛夏季節，在眷村裡撐著竹竿打芒果，喚醒了皮小孩的童年的時光，就像回到那資源匱乏，...
盛夏季節，在眷村裡撐著竹竿打芒果，喚醒了皮小孩的童年的時光，就像回到那資源匱乏，但卻充滿酸甜記憶的光陰故事裡。圖／屏東縣政府提供
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孫立人將軍行館二樓仍保留將軍文物及蠟像。圖／本報資料照
孫立人將軍行館二樓仍保留將軍文物及蠟像。圖／本報資料照
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圖為作家張曉風的位於屏東眷村的家，未來將成為文學基地。圖／本報資料照
圖為作家張曉風的位於屏東眷村的家，未來將成為文學基地。圖／本報資料照
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穿上旗袍走在眷村裡，時光彷彿重回50年代。圖／本報資料照
穿上旗袍走在眷村裡，時光彷彿重回50年代。圖／本報資料照
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綠色是屏東眷村的主色。圖／本報資料照
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眷村裡的清幽小巷最適合散步。圖／本報資料照
眷村裡的清幽小巷最適合散步。圖／本報資料照
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綠色是屏東眷村的主色。圖／本報資料照
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屏東縣政府去年在孩立人將軍行館引進南國青島書店，讓老眷舍更具文青風。圖／本報資料...
屏東縣政府去年在孩立人將軍行館引進南國青島書店，讓老眷舍更具文青風。圖／本報資料照
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眷村歷史建築

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