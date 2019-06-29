國道3崁頂段下方瓶頸貫通 屏東3鄉鎮和國道單車很暢通

2019-06-29 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



國道3號下方、長8.2公里的屏75線道，因在縣187線道交叉口時因為高壓電、鐵路等機電設施無法貫通成為交通瓶頸，崁頂、萬丹、潮州地區民眾必須繞路，縣府爭取2512萬元並與台鐵等單位協調打通，規畫自行車道、綠美化等設施，歷時9個月施工於昨天完工，不僅串連屏東縣單車國道系統路線，也讓崁頂鄉、潮州鎮、萬丹鄉的交通往來更通暢。

縣府工務處說，屏75線起點自屏85線潮州大橋起至屏72線崁頂鄉社皮路止，多數路段皆為國道3號橋下平面道路，沿線均設自行車專用道，是屏東縣單車國道系統路線；屏75線里程約6公里處，因鐵路穿越國道橋下未設置平交道，致路線中斷，需繞道經由縣187線及旗官路轉折後再接回橋下道路，造成交通瓶頸路段及用路人行車不便，縣府邀集台灣鐵路管理局等單位協調，辦理平交道移設作業。