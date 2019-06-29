台南中小企業老闆的一封信 和長榮集團事件成強烈對比

2019-06-29 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



「跟長榮有很強烈的對比」、「長榮大老闆該看看吧」，曾被稱讚為「最棒里長」、 參加這屆台南市長選舉高票落選的龍崎區牛埔里前里長陳永和，昨天忙著幫員工的太太張羅後事，徹夜未眠在臉書寫了一篇「一封寄不出去的信」，給突然過世的老員工，文情並茂內容非常感人。有人說陳永和照顧員工是出了名的好，雖然他開頭就「請不要按讚」，網友還是紛紛按讚，還要目前遭遇罷工的長榮集團老闆多學著點。

網友留言說，「可以當你的員工真幸福」。也有人說，「長榮大老闆看看吧！什麼才是老闆，長榮你還早咧！」

陳永和昨天一整天幫忙員工家屬料理後事，除了骨灰罈由在當兵的員工兒子購買，會場布置樂隊告別式到出殯都有他直接聯絡葬儀社一手包辦。聲音沙啞的陳永和對記者說了半個多小時與黃姓員工相處的回憶，還交代會計每個月要固定匯零用金給老員工的妻子。

外界可能以為他跟正名員工有什麼特別的關係，才會特別照顧。其實陳永和與他的五十幾名員工感情一直很好，不但沒有人離職甚至還有人退休後每天回來公司幫忙「賺零用錢」。

陳永和的友人說，他經營公司30多年來都是這樣子對待員工，把員工當家人， 所謂退休老員工「回來賺零用錢」，是指陳永和不希望他們退休後老是在家裡面待著容易失智，要他們如果不是四處遊山玩水安排好生活，不如有空就回來「串門子」、幫忙年輕的員工看機台傳承經驗，每個月領一兩萬零用錢，身體更健康工廠的氣氛也更好，所以真正認識他的人絲毫不會覺得奇怪，他說，告別式那天，老員工同廠同事還有他，會停工1天，送這位老同事最後一程。

這名黃姓員工其實在陳永和經營30多年的公司工作十幾年，並不算最資深，但是因為早年經歷許多苦難身體狀況和反應也不太好，幾次是因為陳永和公司的員工還有他幫忙才度過困難，大家像一家人所以這次意外過世，大家都很難過，員工自動發起樂捐，很多人看了陳永和以下寫的這封信都很感動，甚至掉下眼淚，也有不少人拿來跟現在的長榮集團大公司來做對比。

「請不要按讚！」

黃OO你2007.10.2日來公司上班！

1.第一天上班你連使用打卡鐘都不會用，還需要别人教你！因為你是小琉球的討海人！没使用過。

2.上班没幾天因為某些原因同仁想讓你離開，後來大家又把你留下來！

3.可是沒幾個月你又没來上班，後來才知道你去醫院動手術修復心臟！

4.隔月同仁們開始樂捐幫你度過難關！後來公司知道了就接手給你生活費！不需要同仁再樂捐！

5.這一休息整整快2年，為了讓你能出來走動，我規定你每天都要來公司報到，後來身體就慢慢康復！大家也為你高興！

6.前幾年電影公司來我們公司借場地拍「傻瓜向前衝」，你也參與演出，大家都很羨慕你能和浩子一起拍電影！你也感到無比的歡心！

7.這幾年你忠心耿耿的為公司服務，公司那一年被圍廠抗議，你也和同仁們一起站出來保護我們的公司，毫不退縮！

8.你也幾乎沒有在請假！

但你這次請假說要去醫院裝心臟支架就再也回不來了！為什麼！這到底發生了什麼事讓你回不來？為什麼……？

9.昨天下午接到你兒子的電話，全公司的同事都不能接受這個事實，你知道嗎？

你知道大家已經決定要幫你辦一場有情有愛的告别式嗎？你知道大家要陪你走完人生最後一段路嗎？同時也決定每月代你送零用金去你家給你太太，請你不用掛念！

10.最後我要向你說我對你的規定！以後每個月農曆16號中午都要向佛祖請假，拜託土地公帶你回公司用餐及拿零用錢！

請記住這是規定！