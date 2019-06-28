高雄市發放暑假安心餐食劵 6400學子受惠

2019-06-28 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局為讓弱勢學生於暑假期間也能享有餐食，從6月29日至8月29日，設籍高雄市且就讀本市的國中小低收入戶學生，都可以使用教育局發放的安心餐食券，預計嘉惠超過6400名學子。

為了讓弱勢學生於在家期間能夠補充營養，高雄市教育局從108年度寒假開始發放安心餐食券，不僅平日有營養午餐，連學生例假日與寒暑假的肚子也顧到了。安心餐食券可兌換的店家分別有7-11超商、OK超商、全家超商與𡘙師傅便當專賣店，持券的學生可以到高雄市內合作廠商各門市兌換等值餐食。

高雄市教育局長吳榕峯表示，經濟弱勢學生在校期間，學校皆備有營養午餐且有補助款支應，可確保餐食來源，維持身體健康。考量到低收入戶學生在家期間，可能面臨經濟情況，為了讓孩子能安心成長、專心學習，教育局發放安心餐食券，讓學生一天至少能有一餐食。

目前發放對象為高雄市國中小低收入戶家庭子女，每人可領取1冊，1冊62張，每張面額50元，使用期限為暑假期間108年6月29日至8月29日。未來於108學年度更將擴大照顧範圍，預計將本市完全中學高中部低收入戶學生納入安心餐食券發放對象，並視安心餐食券執行情形與經費狀況逐步評估補助範圍。