國民黨金門藍天志工團成立 未見「地方大咖」耐人尋味

2019-06-28 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



國民黨金門縣藍天志工團今天舉行成立大會，由無黨籍立委陳玉珍出任金門縣支團團長，國民黨藍天志工總召集人蔡令怡（國民黨主席吳敦義夫人）跨海主持，現場席開十多桌，但國民黨金門縣黨部主委林芳旋與金門縣長楊鎮浯2人卻都缺席這場活動，引發不少聯想；對此，陳玉珍表示，她比較在乎支持的群眾有沒來，遠超過官員有沒到場。

去年1月成立的國民黨藍天志工團，是由國民黨主席吳敦義出任總團長，設置目的是為了關懷國民黨員與增進與友好人士的關係，以爭取對國民黨的認同，金門縣支團今天辦成立大會。

包括蔡令怡與總統府資政趙守博都親自跨海到金門參與，地方人士出席的有前金門縣長陳水在、烈嶼鄉代會主席方駿洋、金寧鄉代會主席莊振源等人，會中蔡令怡還頒發聘書給陳玉珍，聘其為金門支團團長，另聘方駿洋、莊振源、林嘉森、周水土、陳天成擔任鄉鎮的分團長。

會場席開10多桌，有50多名台灣工商企業聯合會會員，和來自各鄉鎮的志工出席，但卻獨缺國民黨金門縣的「大咖」林芳旋與楊鎮浯等人。

對於國民黨的地方大咖沒到場一事，陳玉珍說，先前都有放帖子給林跟楊兩人，她也親自致電邀請林主委，但電話不通，據她側面了解，林主委是到台灣開會；至於縣長楊鎮浯未出席，她則不清楚，推測可能是事務繁忙。

陳玉珍表示，國民黨不是誰的黨，黨員、民心才是重點，她個人比較重視基層，她也一直走「庶民風」，陳玉珍指出，支持她的都是最基層，她在選舉時也是主打「鄉親最大咖」；今天是請一起願意做服務的志工來吃飯，比較在乎支持的群眾有沒來，超過官員有沒到場。

對於未出席藍天志工團成立大會，楊鎮浯表示，他本來就有排定幾個既定的接待行程，所以無法參加。記者數度致電林芳旋，皆電話未接，截至截稿前，仍未取得聯繫。