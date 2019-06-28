綠島道路改善案 內政部允撥逾4億一次到位

2019-06-28 18:52 中央社 台東縣28日電



內政部長徐國勇今天視察綠島交通運輸時，允諾環島道路拓寬、村莊瓶頸路段改善等工程的補助經費約新台幣4億900萬元，將一次到位，採逐年分期辦理。

綠島鄉公所108年度提報「綠島生活圈道路建設計畫」，透過立法委員劉櫂豪向內政部爭取經費，且希望補助能一次到位。

徐國勇、內政部營建署長吳欣修今天在劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷陪同下，前往綠島勘查。

劉櫂豪表示，綠島鄉公所108年度提報生活圈道路建設計畫，項目包括環島道路1K+300至2K+900道路拓寬、南寮大街瓶頸段改善、南寮村外環道路新闢計畫、環島道路瓶頸段改善等，他協助向內政部爭取補助。

劉櫂豪指出，5月已完成審議，環島道路1K+300至2K+900道路拓寬案，核定1億2144萬元，將原本6至7公尺寬的道路拓寬為10公尺；南寮大街瓶頸段改善，審議核定1108萬元；南寮村外環道路新闢計畫，因涉及都市計畫道路變更及環評等，營建署建議先辦理規劃評估，先行核定規劃設計費870萬元。

另外，尚未核定的環島道路瓶頸段改善案經費，劉櫂豪要求內政部應一次到位。對此，徐國勇當場允諾，除全力協助辦理，整個生活圈計畫補助經費約4億900萬元，將一次到位，採逐年分期辦理。